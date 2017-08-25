Киев, 26 августа, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Украина поддерживает обращение Молдавии в ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом заявила советник президента Украины депутат Ирина Фриз, передает корреспондент ИА REGNUM.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

«Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. Еще раз подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведен из Молдовы», — завила Фриз.

22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинёв обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в начале сентября.

В письме постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару, напомним, утверждается, что присутствие военнослужащих РФ в Приднестровье «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности». Морару попросил ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса вывода российских военных и напомнил о «стамбульских обязательствах» России на этот счет.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.