* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 26 августа, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Численность террористов, орудующих в Сирии в рядах группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляет порядка девяти тысяч человек, сообщил на международном форуме «Армия-2017» глава ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Коробов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

По словам Коробова, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют Сирию как место, с которого начинается экспансия на весь ближневосточный регион, а также в другие страны мира, вписывающиеся в исламисткую концепцию «халифата».

"Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более девяти тысяч боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом, вдоль реки Евфрат», — сказал Коробов.

Напомним, 25 августа Коробов заявил, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, атакуя войска Сирийской Арабской Армии (САА), применяют тактику «пчелиного роя».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что в настоящее время отряды САА при поддержке ВКС РФ «стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений».

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