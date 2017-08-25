26 августа, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Уникальные архивные документы о Сталинградской битве опубликованы на сайте Минобороны РФ.

Stalingrad75.mil.ru Битва за Сталинград

Архив публикуется в связи с 75-летием Сталинградской битвы, которое будет отмечаться в 2018 году. Документы касаются начального этапа сражения.

«Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что среди документов находится текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 г. В донесении сообщается о том, что в плен взят командующий 6 немецкой армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Кроме того, в опубликованном архиве можно увидеть бумаги немцев. Так, среди документов есть такие, что излагают ход боевых действий во время Сталинградской битвы, а также данные о частях Красной Армии.

Среди документов также есть «описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград». Интерес представляют и документы, в которых описаны действия снайперов в городских условиях, в том числе - Героя Советского Союза Василия Зайцева.