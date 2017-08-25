Брюссель, 26 августа, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Попытку поджечь здание полицейского отделения в центре бельгийской столицы предпринял неизвестный, бросивший коктейль Молотова и скрывшийся на мотоцикле, передает телеканал RTBF.

Takeaway Применение Коктейлей Молотова

Уточняется, что мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь здания в момент, когда она была открыта. Он сразу же покинул место происшествия на мотоцикле.

Как отмечает полиция, пострадавших в результате инцидента нет. Полицейский участок, о котором идет речь, находится неподалеку от того места, где в этот же вечер на военный патруль напал террорист-одиночка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в Брюсселе произошел вечером 25 августа. Выходец из Сомали с мачете напал на военный патруль и ранил двух человек, причем одного — легко.

Агрессор убит в перестрелке. Происшествие признали терактом. В бельгийской столице остается третий (предпоследний) уровень террористической угрозы.

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