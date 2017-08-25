Неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Лондона
Лондон, 26 августа, 2017, 00:01 — ИА Регнум. В центре Лондона неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал с ножом на двух сотрудников полиции рядом с Букингемским дворцом. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.
Сообщается, что мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать. Двое офицеров полиции получили незначительные ножевые ранения. Медицинская помощь была оказана им на месте, госпитализация не потребовалась.
О судьбе самого нападавшего пока не сообщается.
В настоящее время возле резиденции английской королевы находится большое количество полицейских машин.
Напомним, ранее сегодня мужчина с мачете напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.