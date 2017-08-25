Лондон, 26 августа, 2017, 00:01 — ИА Регнум. В центре Лондона неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал с ножом на двух сотрудников полиции рядом с Букингемским дворцом. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Сообщается, что мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать. Двое офицеров полиции получили незначительные ножевые ранения. Медицинская помощь была оказана им на месте, госпитализация не потребовалась.

О судьбе самого нападавшего пока не сообщается.

В настоящее время возле резиденции английской королевы находится большое количество полицейских машин.

Напомним, ранее сегодня мужчина с мачете напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.