Симферополь, 26 августа, 2017, 10:17 — ИА Регнум. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму на Бакальской косе начала работу смена для молодых журналистов, которую проводит Общероссийский народный фронт.

Форумтаврида.рф Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида»

«Мы снова собираем региональных журналистов в Крыму. Данная им «четвертая власть» плюс их энергетика молодости — это действительно колоссальная сила. Главный наш посыл к ним — научить менять ситуацию, своими сюжетами, журналистскими расследованиями решать проблемы до конца, а не просто о них информировать. У них есть все, чтобы не ждать, а действовать, защищать свои села, районы, города. Кроме того, «Таврида» — это хорошая площадка для диалога и обмена опытом. Журналистам есть что обсудить: способы выживания независимых СМИ без бюджетной поддержки, работа в социальных сетях, содержание информационного потока и так далее. Мы и сами готовы учиться, хотим слышать голос молодого поколения из регионов. Для нас, активистов ОНФ, это тоже важно», — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

Она добавила, что каждый образовательный день смены для молодых региональных журналистов будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ∕ Карта убитых дорог», «Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды», «Народная оценка качества», «Равные возможности — детям», «За честные закупки». В вечернее время для участников будет организована площадка, где пройдут творческие встречи с известными журналистами и медиаменеджерами.

«Для Народного фронта журналисты — это коллеги и эксперты, разбирающиеся в региональных проблемах не хуже, а порой и лучше многих управленцев. Сегодня наша задача контролировать власть и системно решать проблемы там, где чиновники недорабатывают», — подчеркнула она.

В этом году ОНФ подготовил для журналистов особенную программу, которая кардинального отличается от того, что было на «Тавриде» раньше. Большая часть работы пройдет в профильных школах, а это Телешкола, Интернет-школа, Школа печатных СМИ, организованные при партнерстве крупных российских СМИ: телеканала «Россия-24», «News Media», АО «Комсомольская правда». Молодые работники СМИ также обсудят главные проблемы журналистики в ходе панельных дискуссий и творческих встреч.

Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 2014 г.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр».