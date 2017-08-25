Калуга, 25 августа, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Поздравляя собравшихся, Анатолий Артамонов подчеркнул важную роль Калуги в истории страны. «Калуга играла выдающуюся роль в становлении нашего государства. Здесь, на берегах Угры, произошло великое историческое событие, которое привело к рождению независимого Русского государства, к рождению российского суверенитета. После Великого стояния на Угре соседние страны признали Московское государство. Надеюсь, что 11 ноября — дата Великого стояния — станет общероссийским праздником», — подчеркнул он.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В Калуге заложен новый сквер

Глава региона отметил, что в настоящее время Российское военное историческое общество ведет активную работу по созданию памятника Ивану III, в годы правления которого происходили эпохальные события.

Говоря о сегодняшнем дне, Анатолий Артамонов подчеркнул, что областной центр стремительно развивается: «Сегодня область имеет устойчивое экономическое развитие. А Калуга формирует половину экономики региона». По словам губернатора, в Калуге реализуются одни из самых масштабных проектов как в экономической, так и социальной сферах. «На наших глазах стремительно вырастает современный город — Правобережье, построены новые корпуса университета, закончено проектирование кампуса для филиала МГТУ им. Баумана, введен в эксплуатацию Инновационный культурный центр, совсем скоро откроется вторая очередь музея истории Космонавтики», — пояснил он.

Один из знаковых, по мнению губернатора, проектов для областного центра — строительство южного обхода Калуги. «Данный проект реализуется при личном участии президента России Владимира Путина: 95% финансирования южного обхода — средства федерального бюджета. Общая стоимость проекта — около 12 млрд рублей. Это огромные средства на развитие областного центра. Кольцевая дорога Калуги позволит городу развиваться в новых границах. Будущие поколения смогут создать здесь город с численностью населения 2—3 миллиона», — отметил Анатолий Артамонов.

Совершенствование транспортной системы столицы региона не закончится реализацией южного обхода. «В настоящее время идут переговоры о проведении работ по углублению русла Оки. На реке будет восстановлено судоходство, и часть грузоперевозок будет перенесена на Оку. Это позволит области сохранить автомобильные дороги, увеличить их межремонтные сроки», — сказал губернатор.

В перспективе калужане увидят новый дворец спорта. «Президент России дал положительное заключение на проект дворца спорта в Калуге. И мы намерены приступить к его строительству. Сейчас документы проходят согласование в федеральных органах власти», — подчеркнул глава региона.

Анатолий Артамонов заверил собравшихся, что руководство области и города не перестанет развивать социальную сферу Калуги.

«Повышение качества жизни людей невозможно и без формирования качественной окружающей среды. Поэтому мы продолжим создавать скверы и парки, которые должны улучшать и экологию Калуги, и настроение людей», — отметил он.

«За всеми успехами города стоит огромный труд его жителей. Благодарю всех калужан за верность, за то, что не променяли Калугу на другие города и страны. Нам предстоит еще много сделать, и перед нами много задач», — резюмировал он.

В этот же день Анатолий Артамонов, Константин Горобцов, жители — представители территориальных общин приняли участие в церемонии посадки деревьев на территории будущего городского парка.