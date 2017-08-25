Тамбов, 25 августа, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Формат пресс-конференции, которая прошла на свежем воздухе под соснами детского лагеря «Космос» под Тамбовом, был обозначен как «открытый диалог на открытой площадке». Поэтому вопросы задавались разные, от социально значимых до личных, и ответы превзошли стандартные предъюбилейные ожидания.

Управление информационной политики Тамбовской области Александр Никитин

Александр Валерьевич, мы встречаемся с Вами в юбилейный год. С какими результатами мы пришли к этой дате — 80-летию Тамбовской области? Чем может гордиться Тамбовщина?

Сегодня Тамбовская область — один из аграрных лидеров страны и Центрального федерального округа. Мы имеем все возможности для развития сельского хозяйства. Во время страды всегда боятся говорить о конкретных результатах, но мы прогнозируем, что урожай будет рекордным.

Если взять сельскохозяйственные отрасли, мы почти везде в десятке, в двадцатке лучших. Идет глобальная реконструкция Кирсановского сахарного завода «Кристалл». Мы сделаем его самым большим заводом в мире, не побоюсь этого слова. Идет реконструкция масложировой отрасли. Мы понимаем, что важно совершенствовать и промышленность. Стимулируем, льготируем промышленные предприятия. Тамбовская область — один из пяти регионов в стране, которые принимают участие в заключении специнвестконтрактов.

Мы создали три индустриальных парка: «ДЕГА-Тамбов», «Уварово», «Котовск». Сегодня на каждый парк есть по 10−15 заявителей. Говорить о других сферах? Например, ЖКХ. В Тамбове 250 млн. рублей в прошлом году направили на тепловой комплекс. В этом году еще 700 млн. только в Тамбове направляем на эти же цели, чтобы людям было тепло. Что важнее: современное производство, как цех «Ашана», или эти вещи? Для меня важнее второе. Еженедельно, ежедневно мне сообщают о ходе ремонтных работ. Контроль жесткий. Сегодня в области модернизировано и построено 32 котельных (в Мичуринске, Котовске, Моршанске, Мучкапе).

Для меня одним из важных достижений является погашение долгов муниципалитетов. По прошлому году закрыли всю кредиторскую задолженность по всем муниципальным образованиям, а это более 900 млн. рублей. В этом закроем по Тамбову. В прошлом году направили 560 млн. рублей, в этом году более 512 млн выплачено. Это тоже достижение. Мы не буксуем, мы идем вперед.

На федеральном уровне по-прежнему актуальной остается тема импортозамещения. Что делается в регионе в этом направлении?

Работаем, как и вся страна, над выполнением задач, поставленных президентом. Мы активно участвуем в программах импортозамещения, которые реализуются под эгидой Министерства промышленности и торговли. Большое внимание уделяем стратегическим отраслям. Самый яркий пример — завод «Пигмент». В прошлом году я говорил о возможных рисках, о том, что необходимо модернизировать свое производство. Та продукция, которую здесь производят (речь о производстве акриловых эмульсий, присадок), требует технологической модернизации. Руководство завода обратилось в администрацию области за поддержкой, мы, в свою очередь, провели несколько встреч в правительстве, обсуждали вопрос с министром Денисом Валентиновичем Мантуровым, и нас поддержали на федеральном уровне. Предприятие включили в правительственную программу на получение господдержки. Это, прежде всего, субсидирование процентной ставки, компенсационные затраты, связанные с инвестиционными вложениями. Сегодня предприятие — лидер отрасли. Оно сумело расширить географию и рынки сбыта, имеет определенный прирост по объемам продукции, налоговым поступлениям, не сократило занятость. Это мощное предприятие, роль которого заметна не только внутри своей отрасли, но и в промышленном секторе в целом.

Конечно, наша любимая тема — сельское хозяйство. Наша переработка в прошлом году дала потрясающие результаты по сравнению с другими регионами. Сегодня линейка продуктов позволяет решать задачи по импортозамещению, поставленные государством. Параллельно мы говорим о новых инвестпроектах, которые начали в 2015 году, продолжили в 2016-м, реализуем сейчас. Это проекты с привлечением иностранных инвесторов, которые удается осуществлять вопреки всем санкциям. К примеру, в прошлом месяце официально открыли разделочное производство французской сети Ашан, единственное в стране, работающее в радиусе 1000 километров. Представляете, какая зона обслуживания?! Для Тамбовской области это мощный катализатор для сельского хозяйства в целом и для отрасли животноводства в частности. Кроме того, у нас 15 муниципальных образований со своими фермерскими хозяйствами заявились на участие в этом проекте: будут поставлять свою продукцию для цеха. Результат: дополнительные доходы для населения, занятость, решение вопросов импортозамещения.

В этом году мы ввели в строй российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка». Это потрясающий завод самой современной комплектации, построенный в стиле хай-тек. Одно из крупнейших производств мяса индейки в стране, и проект еще продолжается в части увеличения мощностей. Несмотря на санкции, в нем задействованы иностранные инвестиции. Но мы на эти средства производим свою, российскую продукцию.

Есть и другие проекты, связанные с иностранными инвестициями, запланированные на следующий год. Можем некоторые из них проанонсировать. С австрийской фирмой BOXMARK сотрудничаем по организации кожевенного производства. Они внимательно рассматривают все аспекты и ожидают от нас определенный пакет льгот. Мы готовы к такому сотрудничеству. Заинтересованность повысилась, когда они увидели, что у нас появилась необходимая инфраструктура. Ведь Котовск, где планируется размещение площадки, скоро должен получить статус территории опережающего развития.

В прошлом году на пресс-конференции Вы уделили большое внимание оборонным предприятиям, потому что есть сложности с занятостью, с заказами. Прошел год — удалось как-то изменить ситуацию?

Оборонкой занимаемся ежедневно. Речь шла о сокращении людей. Большинство сокращенных сотрудников — это люди пенсионного возраста, притом действительно востребованных сотрудников, несмотря на их возраст, оставили. Разбирались и индивидуально, потому что иногда были перегибы со стороны руководства.

По объемам заказов. После 2015 года они сократились. Но для заказов на этот год во все двери стучались. И я выступил с инициативой, чтобы к нам приехали из министерства. Нас посетил замминистра обороны Борисов Юрий Иванович, мы заключили соглашение, что объемы заказов не будут снижаться. Тамбовской области дали такое обещание. Мы даже получили дополнительный заказ на некоторые виды продукции и технику военного назначения. Индекс промышленного производства 108,4 процента — один из самых хороших в федеральном округе, в его структуре дает прирост и оборонка. Нам нужно всеми силами модернизировать производство, чтобы оборонные предприятия могли перейти на выпуск и гражданской продукции. Это задача, прежде всего, для руководства этих предприятий. Эффективный менеджмент, изучение рынков, определение свободных ниш. Потенциал у наших предприятий огромный.

Как Вы оцениваете туристический потенциал Тамбовщины? Что областные власти намерены предпринять по развитию туризма как экономически значимого направления?

Потенциал очень высокий. Мы видим по первому полугодию — почти полмиллиона туристов посетило Тамбовскую область. Вклад внесли «Тамбов — Новогодняя столица 2017», фестиваль духовых оркестров, «Песни над Цной», рок-фестиваль «Чернозем» и многие другие события в сфере туризма и культуры. По объему туристических услуг мы в первом полугодии заработали больше, чем за весь прошлый год, порядка 300 млн рублей. Это неплохой вклад в экономику региона. Познавательный, детско-юношеский, деловой туризм… Много направлений.

Наша область была названа лучшей в округе по работе с туристическим порталом. Но есть ряд проблем. Рахманиновский, Мичуринский туристические кластеры — это хорошо, что они есть, они включаются в реестры Министерства культуры. Выделяется господдержка, и мы ведем речь о строительстве гостиничных комплексов в рамках этих проектов. Но есть вещи, которые не требуют денег, но требуют элементарной организации. Обратите внимание: проезжая по Тамбовской области, вы видите дорожные указатели, маршрутные карты? Нет, хотя эта инфраструктура тоже делает свое дело. Через Тамбовскую область проезжает большое количество людей. И пусть кто-то не заметит знак, указатель на заповедник или другой туристический объект, но ведь кто-то запомнит и вернется.

Мы выпускаем буклеты для туристов, красивые, полезные. Но как сделать так, чтобы можно было зайти в навигатор, в мобильное приложение, и там увидеть информацию о том или ином нашем объекте? Нужно сопровождать туризм информационно, с использованием современных возможностей.

Органы статистики фиксируют снижение объемов жилищного строительства. Как вы оцениваете состояние отрасли в регионе?

Строительство сегодня демонстрирует снижение практически повсеместно. Цифры — вещь упрямая, я их всегда держу в голове. По январю-маю в Черноземье у всех был очень серьезный спад — в районе 60−80 процентов по вводу жилья, по метрам квадратным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Практически у всех меньше ста процентов. Сейчас ситуация выравнивается, за полугодие и мы подтянулись. Руководствуясь итогами первого полугодия, подводить черту рано. Мы сохраняем определенный оптимизм по прогнозируемым итогам года. Строительный цикл завершается в ноябре-декабре, на эти месяцы запланирован ввод жилья, так что на плановые годовые показатели выйдем.

Здесь же много макроэкономических обстоятельств влияет: падение потребительского спроса, снижение ставок по ипотеке. Мы ждем, когда произойдет взрыв на ипотечном рынке и когда коммерческие банки сделают свои ставки по ипотеке доступными. Сегодняшняя ставка тормозит, хотя деньги у людей есть — идет прирост по вкладам, прирост по депозитам физических лиц, мы смотрели статистику. С сугубо экономической точки зрения срабатывает фактор сбережения ввиду нестабильности на рынке.

Но те заявления, которые делает правительство, обнадеживают нас. Мы рассчитываем, что спрос на ипотеку возрастет, и это активизирует строительный рынок.

Управление информационной политики Тамбовской области Александр Никитин

В последние годы построили крупные свинокомплексы. Для экономики это хорошо, а для экологии, для людей, кто живет рядом — это плохо. Недавно был зафиксирован сброс стоков в реку Цна от «Тамбовского бекона», в результате погибла рыба. Можно же поставить условия, чтобы предприятия соблюдали экологические нормы? Ведь мы гордимся, что Тамбовщина — самый экологичный регион.

Свинокомплексы мы не уберем никуда, в них вкладывают миллиарды рублей. Согласен, что жесточайшие требования должны быть по экологии! И они есть. Но как всегда играет роль человеческий фактор. Если говорить о выбросе в Цну. На суперсовременных объектах все предусмотрено: и лагуны, и очистные сооружения. Но происходит как всегда — людское растяпство. Но нам компенсировали ущерб, причем в сумме около 10 млн рублей. Конечно, это копейки, но после того, как средства поступят, мы направим их на приобретение мальков, которых выпустят в Цну. Мы требуем от всех свинокомплексов реализации программы по очистным сооружениям. В противном случае будут ликвидированы налоговые льготы.

В Тамбовской области есть проблемные объекты, есть и обманутые дольщики. Это один из критериев, по которому федеральный центр оценивает эффективность региональных властей. Каково актуальное состояние этого вопроса сейчас?

Проблемные объекты есть, как и в других регионах. Моя позиция твердая и совпадает с позицией правоохранительных органов. У тех, кто довел дело до такой ситуации, есть всего два выхода: вернуть деньги или достроить.

Мы создали с помощью бюджетных средств регионального оператора — «АИЖК Строй». При поддержке депутатов направили средства областного бюджета в размере 170 млн рублей в его капитализацию. Это те средства, которые пойдут на достройку проблемных объектов. Из шести домов начали достраивать две площадки в Тамбове — на одну 60 млн. рублей направлено, на вторую — 26 млн. рублей. В этом году должны начать достраивать третий объект — на ул. Московской. Остальные объекты оставили на 2018 год. Также со своей стороны мы подготовили реестр земельных участков, удобных по своему расположению, которые в качестве компенсационной составляющей будут предложены новым застройщикам. По тем объектам, где достройка нецелесообразна, будем искать компенсационные механизмы, в том числе и с помощью покупки для них квартир через АИЖК. В организационном плане мы сделали все возможное.

Александр Валерьевич, вопрос житейский — о бедственном положении тамбовского троллейбуса. До нас доходят тревожные сообщения о том, что в Липецке уже решили ликвидировать электрический транспорт. Хотели узнать Вашу позицию: нужен ли Тамбову такой транспорт? И готовы ли Вы оказать помощь, потому что городской бюджет не справится?

Конечно, такой транспорт нужен. Статус административного центра поддерживает в том числе и электрический транспорт. Сейчас 30 млн. рублей — дотация из горбюджета на троллейбусы. Контактные сети были переделаны в 1958-м году. Всё изношено. Если троллейбусы мы обновляем, то инфраструктурные вещи сложнее поменять. Пересмотреть маршруты, исключить их «задвоенность», заявиться в программы по обновлению троллейбусного парка — всё это можно сделать. Сейчас 13 процентов от всех маршрутов в Тамбове обеспечивают троллейбусы. Для них нужно найти преференции. В скором времени буду проводить совещание по развитию транспорта. И мы поднимем этот вопрос.

Троллейбус — символ областного центра, и нужно искать пути его спасения: находить интересантов, концессионеров. Обращался за помощью в Министерство энергетики, но пока нет оформленного решения. Мы еще поборемся.

Футбольный клуб «Тамбов» после перехода в Футбольную национальную лигу показывает хорошие результаты. Какие реальные задачи для клуба на сезон?

Я и сам не ожидал, что они так хорошо начнут играть. А их прорвало. Я горд и очень рад. Меня постоянно пытались вывести из равновесного состояния: пытались отговорить, мотивируя большими затратами. Но клуб играет хорошо, а по затратам у нас самый небольшой уровень по сравнению с другими клубами в лиге. В этой ситуации, думаю, будем стимулировать не только рублем. Нужно искать другие меры поддержки. Это непросто.

За клуб не стыдно, хорошо отыграли один сезон — молодцы, в новом сезоне играют достойно. Здесь велика роль тренерского состава, директора Георгия Ярцева, выдающегося спортсмена. Мне кажется, когда он смотрит матч, от него исходит особая энергетика. Ждем новых побед, поддержку будем обеспечивать. Рассчитываем, что в спорт, не только в футбол, привлечем якорных спонсоров. Такая задача перед кураторами по спорту поставлена.

Вспомните свою первую встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Почему он остановил в дальнейшем свой выбор на Вас?

Вообще-то я состоялся в эпоху Путина. Всё, что было в плане моего движения, преимущественно пришлось на годы президентства Владимира Владимировича. В 2001 году меня включили в кадровый резерв президента. С той точки многое началось. Нельзя не видеть тех положительных изменений, которые происходили в стране в последние годы. Вера в себя, в страну, патриотизм, сплочённость нации — это дал президент. Преобладающая часть населения это чувствует. Даже оппоненты признают величие этого человека. Но лично пообщаться впервые пришлось, когда я выступал на форуме в качестве ректора МичГАУ. Я тогда рассказывал о возможностях мичуринской научной школы в развитии пищевой промышленности, очень волновался. Когда же речь зашла о свойствах мичуринских яблок, Владимир Владимирович перебил меня со смехом и восклицанием, что после такого рассказа хочется обязательно это яблоко попробовать. Он хороший психолог, он помогает человеку раскрыть себя, и он умеет человеку дать расслабиться и не волноваться во время разговора с ним. Конечно, эта встреча стала для меня судьбоносной.

У вас за спиной слоган «Тамбовщина может больше». Назовите несколько событий ближайшего будущего, которые бы стали иллюстрацией к этому посылу.

Сейчас максимум усилий прикладывается для воплощения проекта по разработке титанового месторождения. Если в 2018 году нам удастся выйти хотя бы на экспериментальное производство по освоению месторождения, это будет мощный вклад нового руководства региона в экономику. Две экспертные организации в России сделали заключение. Одна из них определила стоимость проекта в сумму более 20 млрд. рублей, вторая — произвела расчеты на 12—14 млрд. рублей. В августе мы встречаемся с корпорацией «Ростех» и даем эти две раскладки. 20 процентов месторождения принадлежит компании «Ависма», портфельной компании «Ростеха», а значит, мы рассчитываем, что на основе двух оценочных заключений «Ростех» и «Ависма» примут решение — идти дальше или нет. При том, что нет ни рубля господдержки.

Это мощный проект по импортозамещению. Вся руда завозилась раньше с Украины, сейчас из других стран. Есть договоренность с руководством республики Крым о том, что это будет совместный проект. Они заинтересованы, ведь у них из-за нехватки такого сырья закрылся завод с 5 тысячами человек. Будем ждать решения от «Ростеха». Если добавить компенсационные затраты, которые можно получить по отраслевой программе импортозамещения, если государство добавит субсидирование процентной ставки, а область создаст инфраструктуру, то проект становится привлекательным и стратегическим для отрасли. Хочется верить, что «Ростех» примет какое-то взвешенное решение. Если откажется, мы будем свободны, у нас есть предложения от других организаций. Нам налог на прибыль в бюджет как воздух необходим.

Надеюсь, что в сельском хозяйстве добьемся реализации проекта в области молочного скотоводства. Прорабатываем его с крупными компаниями. Пока отстаем по производству молока. Проект обсуждается на уровне правительства, возможно иностранное участие. Обнадеживающе звучит: Тамбовщина в приоритете.

Тепличное овощеводство. Не удалось реализовать проект по строительству стогектарного тепличного комплекса на 20 млрд, его свернули из-за невыгодных условий от Минсельхоза. Сейчас другие условия — есть новые проекты, начинаем с небольших теплиц.

Реализуем проект и по технологической долине в Мичуринске. Не просто на словах создаем сплав бизнеса, науки, образования. Это будет площадка всероссийского уровня, где будут представлены все инновации сельского хозяйства.