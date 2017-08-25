Калуга, 25 августа, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с представителями деловых кругов региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На деловом завтраке

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, речь шла о принятии необходимых мер для развития производственного потенциала компаний и стимулирования инвестиционной активности региона.

Как сообщила президент ТПП Виолетта Комиссарова, палата провела анализ текущей ситуации в промышленном секторе совместно с представителями бизнеса, в ходе которого выявлен ряд общих системных проблем. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение — доступность заёмных ресурсов, спектр приоритетных отраслей, поддержка спроса и продвижения производимой продукции, актуальность стратегии фокусировки при работе с инвесторами. В качестве возможных мер Виолетта Комиссарова назвала: создание регионального фонда развития промышленности, активизацию деятельности кластеров, возврат к механизму субсидирования затрат на покупку производственного оборудования, процентной ставки по кредитам, а также компенсацию затрат по лизингу.

Обращаясь к участникам встречи, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на том, что первостепенное значение в успехе любого производства имеет сбыт продукции. При этом глава региона подчеркнул, что «категорически против ограничения единого экономического пространства». Это свидетельствует о том, что местные производители не имеют и не будут иметь преимуществ по реализации своей продукции на территории области. «Побеждать нужно в конкурентной борьбе. Это не позволит снизить качество продукции», — резюмировал он.

Решающую роль здесь должно сыграть умение работать в условиях конкуренции и грамотное участие в тендерах. Для решения задачи губернатор предложил создать агентство, которое по заявкам организаций будет профессионально готовить конкурсную документацию и бизнес-планы. Это станет новым инструментом поддержки предпринимательства. Идею главы региона поддержали присутствующие.

Говоря о том, что Калужская область, являясь регионом-донором, имеет полномочия по принятию решений о введении льгот, Анатолий Артамонов заверил: «Мы, безусловно, будем продолжать эту практику, особенно для начинающих производств». Вместе с тем он заметил, что все льготы являются выпадающими доходами бюджета. По словам главы региона, для Калужской области эта поддержка эквивалентна 2,5 млрд. рублей ежегодно. «Поэтому стимулируя модернизацию производств, мы должны понимать — куда уходит прибыль предприятия, направляется ли она на модернизацию. Претендуя на поддержку, компания должна раскрыться перед областным министерством экономики, стать прозрачной», — сказал Анатолий Артамонов.

В качестве приоритетной отрасли, в которой, по возможности, нужно предусмотреть систему преференций он назвал цифровую экономику. Поручение российскому правительству по формированию системных подходов к наращиванию возможностей в данной области дал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. «Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества», — сказал Владимир Путин. Губернатор призвал также внимательно следить за изменениями нормативной базы, которая формируется по этому перспективному направлению.

Кроме того, Анатолий Артамонов поддержал создание регионального фонда развития промышленности как меры стимулирования производственного потенциала компаний. В завершение встречи предприниматели озвучили свои предложения по ключевому вопросу повестки, представили новые возможности организаций, обменялись мнениями.