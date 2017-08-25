Калуга, 25 августа, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области начата уголовно-процессуальная проверка по факту смерти одиннадцатимесячного ребенка, сообщила 25 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району регионального СУ СКР Софья Шестакова.

Alexander Boden Скорбь

По её словам, вечером 23 августа 2017 года ребёнок поел и уснул в детской кроватке. Примерно через два часа мать обнаружила, что он не подает признаков жизни.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти младенца могло стать воспалительное заболевание. Как пояснила мать ребёнка, у него поднималась температура и она дала ему жаропонижающее. При этом за медицинской помощью женщина не обращалась, так как полагала, что температура вызвана прорезыванием зубов.

В ходе проверки выяснялось, что ребенок рос в полной семье, удовлетворительных жилищно-бытовых условиях, родители характеризуются положительно, спиртным не злоупотребляют. В настоящее время устанавливается обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший участковый врач-педиатр из Калужской области обвиняется в причастности к смерти 4-месячной девочки. По версии следствия, в период наблюдения больного ребенка с 30 ноября по 9 декабря 2015 года врач неверно оценила тяжесть состояния младенца, не вызвала бригаду скорой медицинской помощи и не организовала транспортировку ребенка в детское отделение районной больницы. Получив по телефону сведения об отсутствии в больнице мест и врача-педиатра, мер по госпитализации девочки в другие медицинские учреждения педиатр не приняла. В результате ребенок скончался у себя дома в ночь на 9 декабря 2015 года.