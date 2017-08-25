Калуга, 25 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Самым цветущим государственным учреждением областного центра по итогам ежегодного городского конкурса «Калуга в цвету» признана женская исправительная колония №7 УФСИН России по Калужской области. Как сообщил 25 августа корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области майор внутренней службы Олег Сивухов, награду коллективу женской колонии вручил городской голова Калуги Константин Горобцов.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области В калужской женской колонии

Исправительное учреждение победило в номинации «Лучшее озеленение территории государственных организаций». По мнению комиссии, колонию отличает современный подход к ландшафтному дизайну, тщательный уход за растениями и стремление создать гармоничный и яркий пейзаж, не имеющий ничего общего с типичными представлениями о том, как может выглядеть территория исправительного учреждения. Отдельно выделили проект «Аллея материнского раскаяния» — это дорога к храму, окруженная розами.

«Важное значение имеет тот факт, что озеленением территории жилой зоны занимаются сами женщины, отбывающие наказание. По убеждению администрации колонии это способствует эстетическому воспитанию и психоэмоциональной коррекции личности осужденных», — заявил Олег Сивухов.

Напомним, первую награду в конкурсе «Калуга в цвету» женская исправительная колония №7 получила ещё в 2014 году.