Санкт-Петербург, 2 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 20 августа «Известия» печатают постановление Временного Правительства о реквизиции хлебов в губерниях юго-западного и Румынского фронта ввиду того, что на юго-западном фронте наступил мучной голод и солдаты доедают сухари.

Вручение Знамени женскому Батальону смерти, уходящему на фронт

Организационный комитет стокгольмской социалистической конференции сообщает, что он постановил отказаться от созыва конференций на 27 августа, отложив назначение нового срока созыва до возвращения русской делегации из Лондона.

Состоялось частное совещание членов Государственной думы. Обсуждался вопрос о том, в какое положение должен быть поставлен Временный Комитет Госдумы по окончании полномочии 4-й думы. Родзянко разъяснил, что Госдума не распускается, а Временный Комитет «должен оставаться в центре власти» (в Петрограде).

«Решено, что, так как полномочия Госдумы оканчиваются 15 ноября, а Учредительное Собрание созывается 28 ноября, то вопрос о дальнейших полномочиях Госдумы обсудить в том случае, если Учредительное Собрание в срок не созовется».

По продовольственному вопросу члены совещания высказались против хлебной монополии. Далее в закрытом заседании обсуждался вопрос о Московском совещании. Выступал Пуришкевич, который требовал немедленного введения военной диктатуры; ареста Советов; предания суду Временного Правительства; назначения повсеместно генерал-губернаторов; формирования полиции вместо милиции. «Рабочий» по поводу этого выступления пишет:

«Г. Пуришкевича Временное Правительство решило не трогать: свобода, мол, убеждений. За свои убеждения в застенках должны томиться революционные рабочие и солдаты, погромщика же Пуришкевича трогать нельзя».

Ввиду создавшегося угрожающего военного положения в Рижском районе, отдано распоряжение об оставлении этого района.

Гибель русских солдат от осколков снарядов

Из донесения помощника комиссара при главнокомандующем армиями северного фронта, члена ВЦИК Войтинского:

«19-го августа под прикрытием ураганного огня противнику удалось переправиться на правый берег Двины. Наши орудия не могли помешать переправе, так как большая часть орудий, прикрывающих район переправы, была подбита противником. Наш плацдарм засыпан снарядами, бомбами с удушливым газом. Войска принуждены были отступить на 5 верст от Двины на фронте протяжением 10 верст. Для восстановления положения Двины двинуты свежие войска.

Перед лицом всей России свидетельствую, что в этой неудаче нашей армии не было позора. Войска честно исполняли все приказания командного состава, переходя местами в штыковые атаки и идя навстречу верной смерти. Случаев бегства и предательства войсковых частей не было. Представители армейских комитетов вместе со мной в районе боев».

Комиссар 6-ой армии телеграфировал военному министру о том, что Верховный главнокомандующий требует, чтобы начальники штабов армии сообщали списки офицеров-большевиков главному комитету союза офицеров при Ставке. По этому поводу управляющий военным министерством Савинков послал Верховному главнокомандующему следующую телеграмму:

«Распоряжение ваше об обязательном доставлении главному комитету союза офицеров при Ставке списков офицеров-большевиков может вызвать весьма нежелательные недоразумения, так как этим распоряжением устанавливается некоторый контроль главного комитета союза офицеров при Ставке над партийными убеждениями и деятельностью офицеров, каковой контроль совершенно не входит в компетенцию главного комитета, а может относиться только к компетенции комиссаров и подлежащей судебной власти. Ввиду изложенного я полагал бы желательным отменить это ваше распоряжение».

Савинков вел разговор по прямому проводу с Филоненко по поводу требования Корнилова подчинить ему Петроградский гарнизон.

«О Петроградском гарнизоне или, вернее, армии Петроградского округа я могу вас заверить, что подчинение его главковерху поставлено исключительно и вполне добросовестно только по соображениям стратегическим и, в частности, настоятельно вызывается обстановкой на Рижском фронте. Какой-либо политической подкладки или даже рассмотрения вопросов с точки зрения общего оздоровления армии здесь нет, так как, повторяю, преследуются цели только стратегического характера…

Настроение фронтовых комитетов нервно-приподнятое и подозрительное, причем, на мой взгляд, цели боевые опять начинают приноситься в жертву интересам узко-политическим: особенно несоответственной и, даже скажу, вредной мне представляется деятельность Румчерода [Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы — прим. ИА REGNUM ], а также большую тревогу вызывает минский фронтовой комитет, являющийся в то же время местным Советом Р. и С. Д.».

Петроградский гарнизон

«Известия» печатают постановление казаков юго-западного фронта с резким протестом против соглашения войскового донского круга с партией кадетов, считает последних «заклятыми врагами и поработителями трудового народа» и требует исключения из числа членов войскового круга лиц, заключивших это соглашение.

Военно-революционный суд в Молодечно, рассмотрев дело по обвинению 8 солдат в братании с неприятелем, приговорил 5 человек на каторжные работы до 10 лет, одного на 4 года в арестантские роты и 2 оправдал.

«Известия» сообщают, что контр-адмирал Вердеревский освобожден под залог и находится на свободе. Они же пишут:

«Из команды крейсера «Аврора» в настоящее время за июльские дни содержатся в «Крестах» 7 человек».

Начались выборы в Центральную Петроградскую городскую думу. Результаты выборов: эсеры получили 75 мест, кадеты — 44, большевики — 67 мест, меньшевики-интернационалисты — 8, народные социалисты — 2, «Единство» — 2. «Рабочий» (25 августа) пишет по вопросу об исходе выборов:

«Основной факт этих выборов — крушение мелкобуржуазной оборонческой партии. За с.-р. подано (судя по окончательным подсчетам) около 200 тыс. голосов. Но сравнению с июньскими выборами с.-р. потеряли больше 375 тыс. голосов… Партия к.-д. потеряла около 90 тыс. голосов. Единственной партией, которая голосов не потеряла, а, наоборот, увеличила свою армию, является наша партия».

На продовольственной почве по Москве произошли беспорядки, в нескольких местах произведены толпой обыски, разгромлена булочная, избит 1 человек. К вечеру беспорядки прекратились.

В Москве на собрании правлений от 16 отделений союза текстильщиков, представляющих около 150 тысяч членов союза (не считая крупных районов, как Орехово-Зуево и др.), обсуждался вопрос о мерах борьбы с закрытием фабрик после 17 августа и положение рабочих, которым фабриканты отказываются уплачивать 2/3 заработка. Выяснилось, что фабриканты систематически проводят явные и скрытые локауты, не признают фабричных комитетов, вызывают сознательно рабочих на стачки и т. д.

Петр Кончаловский. В мастерской. Семейный портрет. 1917

Принята резолюция, указывающая на явные и тайные локауты капиталистов, выражающая резкий протест против деятельности Временного Правительства и ВЦИК, направленную к соглашательству с буржуазией. Резолюция далее говорит:

«Решения Московского С. Р. и С. Д. не отвечают настроениям революционных масс и разбивают рабочих на два лагеря… [Все это] неминуемо ведет к разрухе всего производства, массовой безработице и гибели революции. Собрание правлений союза текстильщиков требует от ВЦИК решительно разорвать с буржуазией, взять власть в свои руки и немедленно принять самые решительные меры к проведению в жизнь постановлений съезда».

Объединительный съезд РСДРП ведет прения по вчерашним докладам и заслушивает заключительные слова докладчиков.

«Пролетарий» пишет:

«Фракцией большевиков Петроградского Совета Р. и С. Д. отправлена фракции с.-д. финляндского сейма следующая телеграмма:

«Дорогие товарищи! Фракция с.-д. большевиков Петроградского С. Р. и С. Д. всецело разделяет ваше чувство негодования по поводу беззастенчивого насилия правительства, поддерживаемого контрреволюционной буржуазией и российскими социал-патриотами, над финским народом, и протестует против этого явно контрреволюционного посягательства на право самоопределения нации.

Фракция шлет вам свой братский привет, пожелания стойкости и энергии, выражая твердую уверенность, что близится час, когда финский и российский пролетариат, идя вместе с авангардом революционной с.-д., осуществит задачи, стоящие перед революционным пролетариатом всего мира, добьется полной свободы и братства народов».