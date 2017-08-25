Орел, 25 августа, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень мест, где запрещено проведение публичных мероприятий, одобрили сегодня, 25 августа, в первом чтении депутаты Орловского областного совета. Документ, уже успевший вызвать скандал, внес в региональный парламент губернатор Вадим Потомский, при этом наибольшую поддержку он получил не от коллег по КПРФ, проголосовавших против, а от «Единой России».

Борис Кустодиев. Большевик. 1920

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Как сообщало ИА REGNUM, изменения в закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области», предполагают расширение перечня мест, где запретят проводить публичные мероприятия. В их число, в случае одобрения, войдут, например, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, торговые объекты, остановочные пункты общественного транспорта, здания, в которых располагаются органы внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, следствия, учреждения социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, медицины, образования, религиозные организации. Более того, запрет будет распространяться и на 100-метровую территорию от любой точки периметра вышеуказанных зданий и помещений, а если они имеют ограждённую территорию — от любой точки периметра ограждения.

Основной упор сторонники законопроекта делают на «защите прав и свобод граждан» и «обеспечении правопорядка», однако, по мнению противников документа, он существенно ограничивает возможность проведения протестных акций в регионе.

Интересно, что представлял документ не глава региона, а его заместитель по внутренней политике Вячеслав Ерохин, который, объясняя депутатам важность законопроекта, указывал на антитеррористические меры по безопасности граждан.

Как сообщили «Орловские новости», документ получил поддержку, прежде всего, депутатов от «Единой России», против выступили представители «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Последние и вовсе поспешили отмежеваться от сомнительной идеи своего коллеги по партии губернатора Потомского.

«Этот законопроект антинародный. Проблем с митингами в Орле никогда не было, полиция всегда справлялась», — сказал депутат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

«Мы хотим сказать, что, хотя этот законопроект внесен губернатором-коммунистом, орловское отделение КПРФ никакого отношения к данному законопроекту не имеет. Мы против запретительных мер. Когда речь идет об ограничении права на высказывание собственного мнения, мы знаем из мировой истории, — это путь к введению диктатуры. Фракция КПРФ будет голосовать против», — цитируют «Орловские новости» депутата Валентину Остроушко.

В итоге после бурного обсуждения законопроекта его все же приняли в первом чтении: 29 депутатов проголосовали за, семеро — против, четверо воздержались.

Таким образом, после того, как закон будет принят во втором чтении — хоть и с поправками — жители Орла будут существенно ограничены в выборе площадок для проведения протестных мероприятий, а такие в городе в последнее время не редкость.

Добавим, что эта ситуация может спровоцировать новый виток разногласий между губернатором Потомским и местным отделением КПРФ. Противоречия между главой региона и его коллегами по партии наметились еще в 2015 году, в конце 2016-го — достигли своего пика. В последнее время ситуация внешне вроде бы нормализовалась, тем более Потомский получил поддержку главы партии Геннадия Зюганова, посетившего регион в этом месяце.