Севастополь, 25 августа, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Правительство Севастополя пытается найти общий язык с силовыми структурами о выводе режимных объектов из Балаклавской бухты. Это необходимо для создания международного центра туризма и яхтинга и привлечения инвесторов. Об этом говорилось 24 августа на выездном совещании помощника президента РФ Игоря Левитина с участием главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Севастополя Балаклавская бухта

Левитин сообщил, что на совещании обсуждалось одно из главных препятствий, стоящих на пути масштабного проекта — расположение в Балаклавской бухте государственных и силовых структур.

«Есть проблема, связанная с тем, что здесь располагается целый ряд федеральных структур, которые выполняют свои задачи. Необходимо найти решение, которое позволит этим структурам найти или новое месторасположение, или они должны дать возможность заниматься развитием яхтенной марины», — сказал журналистам Левитин.

Для привлечения инвесторов в проект необходимо четкое понимание, на какой период имущество может быть передано им в аренду или концессию.

Добавим, что, по разным данным, погранвойска ФСБ, военные городки и ФСО занимают около 13 га на побережье.

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«Этот процесс непростой, но мы с ними ведем диалог. Выбора пути нет, Балаклава должна стать гражданским портом для того, чтобы мы могли привлекать туристов. Но эти структуры, которые здесь находятся, они обеспечивают безопасность, и нам нужно найти компромисс», — утверждает помощник президента.

Примером положительного взаимодействия он назвал Сочи.

«В Сочи мы договорились с деловыми структурами и сделали так, что развили и туристический комплекс, и дали силовым структурам возможность иметь там оборудованные места для выполнения своих важных задач», — сказал Левитин.

Часть имущества передана федералам

Стоит отметить, что правительство Севастополя полтора года назад передало в федеральную собственность имущественный комплекс судоремонтного завода «Металлист» в Балаклаве. Территория площадью около 5 га, производственные мощности и несколько причалов находятся в безвозмездном пользовании структуры Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь, судя по заявлениям властей, эта территория нужна городу для развития туризма.

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Вместе с тем ФГУП «СВЭКО» (в структуре ФСО) проявляет коммерческий интерес к яхтенной марине. Об этом свидетельствует разработанный ими проект яхтенного судоремонтного комплекса на месте бывшего «Металлиста».

Кроме того, сейчас в устье Балаклавской бухты базируется часть морских пограничников ФСБ — несколько сторожевых кораблей несут службу в экономической зоне и на континентальном шельфе, прилегающих к Крымскому полуострову.

В Балаклавской бухте также создан таможенный морской пункт пропуска для иностранных яхт, выбравших марины Севастополя для зимних стоянок судов.

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Еще одной помехой на пути создания яхтенной марины являются расположенные на побережье промышленные производства Балаклавского рудоуправления (БРУ). Но это препятствие практически преодолено. Предприятие начало перенос производственных мощностей за пределы бухты и передаст городу земельный участок площадью более 27 га. Взамен власти обещают БРУ снизить арендную плату за землю.

Яхтенная марина на 650 судов

В 2016 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о разработке предложений по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект развития Балаклавской бухты как центра яхтенного туризма вошел в Стратегию развития Севастополя до 2030 года в качестве приоритетного.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Севастополь представлял проект развития Балаклавы на двух экономических форумах: Санкт-Петербурга и Сочи.

Он предполагает поэтапное освоение около 80 га земли с привлечением федеральных, региональных, частных инвестиций от 10 млрд рублей и сроком до 2023 года.

Предусматривается создание новой транспортной инфраструктуры, реновация бухты, благоустройство набережных и строительство яхтенной марины на 650 судов.

Визуализацией будущего Балаклавы стал макет, представляющий часть украинского проекта «Балаклава грин», разработанного в 2011 году. Ранее сообщалось, что он станет ключевой частью концепции.