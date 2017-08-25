Старая Ладога, Ленинградская область, 25 августа, 2017, 16:55 — ИА Регнум. У стен Никольского мужского монастыря в селе Старая Ладога началось строительство первого в Ленинградской области причала палового типа для пассажирских судов. Его появление должно стимулировать приток туристов в это историческое место, одну из древних столиц Руси.

Владислав Краев ИА REGNUM Берег реки Волхов у Старой Ладоги

Окончание строительства причала намечено на октябрь 2017 года. Об этом сегодня, 25 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Для нас особенно важно то, что инвестиционный проект полностью выполнен за средства частного инвестора. В ближайшей перспективе администрация области планирует возвести ещё несколько причалов на северо-востоке области, чтобы объединить водным путём монастыри, где введётся активное паломничество туристов», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Первые туристские лайнеры смогут швартоваться к новому объекту уже следующей весной, когда на реках откроется навигация. В честь начала строительства первого туристского причала на берегу реки Волхов была высажена кедровая аллея.

«От причала у Никольского монастыря, основанного в 12 веке, получит начало первый водный маршрут по рекам Ленинградской области. Он объединит другие старинные монастыри Лодейнопольского и Подпорожского района, включая, например, Александро-Свирский монастырь», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Работа по организации строительства причала ведется под надзором правительства Ленобласти в рамках исполнения поручения президента РФ о создании общенационального культурно-туристского проекта на базе Старой Ладоги.

Благодаря новому причалу, остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчитанные на размещение порядка 300 пассажиров. Общая стоимость строительства объекта составляет порядка 50 млн рублей. Куратором проекта выступает областное управление по транспорту, инвестор — ООО «КОНТ».

Причал палового типа представляет собой ряд вбитых в дно реки свай (палов), к которым швартуются суда, и переходной мосток, ведущий к корневой части причала, расположенной на берегу. Причалы такого типа минимально используют береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия, и не требуют больших временных затрат на капитальное строительство.

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Старая Ладога — первая столица древней Руси, именно здесь в 862 году стал княжить Рюрик. Установленный археологами возраст поселения насчитывает более 1260 лет. Староладожская крепость сохранилась по сей день, ежегодно ее посещают десятки тысяч туристов.

Добавим, что Старая Ладога является одним из ключевых городов туристического маршрута «Серебряное ожерелье России», в рамках которого реализуется проект по развитию туристкой инфраструктуры в селе. Предпоалагается, что Старая Ладога станет центром туристического кластера, который активно формируется в Ленинградской области.

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