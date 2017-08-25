Грозный, 25 августа, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнование в связи с убийством депутата парламента Чечни. Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КПРФ, коммунисты России скорбят о безвременном уходе Мухмада Асхабова вместе со всем чеченским народом.

Torange.biz Соболезнования

Как отметил лидер КПРФ, Асхабов был человеком глубокого ума, прекрасного образования и неиссякаемой энергии. Он был первым секретарем Чеченского республиканского комитета КПРФ. То, что народ доверил Асхабову мандат депутата, говорит о том, что проявил он себя как мудрый и честный руководитель, снискавший всенародное уважение, подчеркнул Зюганов.

Парламентарий был убит сегодня, 25 августа, по дороге на работу. СКР Чечни начал расследование убийства депутата. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов утра депутат выехал из дома на работу на своем автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль был обстрелян неизвестными, что повлекло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого депутат скончался», — говорится в тексте официального сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 61-летний Мухмад Асхабов был избран в парламент республики IV созыва в сентябре 2016. Ранее он был первым заместителем руководителя аппарата законодательного органа, занимал должность советника руководителя администрации главы и правительства Чечни.

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