Калуга, 25 августа, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Жители Калужской области жалуются на то, что в вечернее время в магазинах региона невозможно приобрести качественный хлеб — либо он уже чёрствый, либо его и вовсе нет в продаже. Об этом 25 августа заявил на совместном заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Хлеб и хлебобулочные изделия

По мнению замминистра, такая ситуация сложилась в связи с переходом в регионе на безвозвратную систему продажи хлеба. Предполагалось, что эта мера защитит производителей хлебобулочных изделий от необоснованных возвратов.

Марченков призвал администрации муниципалитетов в случае жалоб населения принимать незамедлительные меры, а представителей торговых сетей — рассматривать с поставщиками варианты оптимизации поставок, например, увеличения частоты завоза хлеба в магазины, чтобы он всегда присутствовал на полках.

«Раньше торговые сети заказывали хлеб в большом количестве, потом его излишки возвращали обратно хлебозаводам. Переходный период может вызвать проблемы. Поэтому на местах надо ситуацию мониторить, отслеживать и в рамках действующего законодательства принимать соответствующие решения. Надеюсь, что совместными усилиями, путём переговоров торговых сетей, производителей, муниципальных властей мы проблему решим, и на прилавках магазинов будут присутствовать свежие хлебобулочные изделия в ассортименте», — заявил Лев Марченков.

Отметим, согласно последним данным государственного мониторинга цен, с 16 по 23 августа на территории области отмечено повышение цены на подсолнечное масло — на 1,4% и мороженую рыбу — на 1,1% В Калуге максимальные цены были зафиксированы на мясные консервы, сливочное масло и помидоры.

Напомним, в случае необоснованного увеличения цен поставщиками, руководителям торговых объектов рекомендовано передавать соответствующую информацию в Калужское управление ФАС России.

Главам розничных торговых сетей также надлежит обеспечить наличие товаров от калужских производителей на полках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай Калужское».