Калининград, 25 августа, 2017, 16:26 — ИА Регнум. После публикации материала «Ты, русская грязь!»: германский порядок в России наступил» в калининградской блогосфере прошла общественная акция порицания антигероя статьи, господина Якоба из Германии.

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Напомним, в интервью ИА REGNUM жительница Калининграда рассказала, как Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил изъять её двухлетнего сына в пользу отца, гражданина Германии. Между тем молодая мама сбежала из Германии в январе 2017 года, не выдержав русофобских нападок господина Якоба. Он запрещал ей разговаривать на русском языке, рукоприкладствовал, обзывал «русской грязью» или говорил, что «мой ребёнок не в том животе».

По мнению уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области Татьяны Батуриной, судебное решение противоречит российскому законодательству и не поддается здравому смыслу.

Тем временем калининградский блогер под ником five-o-glock инициировал флешмоб. Он написал в «Живом журнале»:

«Предлагаем подвергнуть Якоба общественному порицанию, написав ему в личку «Фейсбука» хештег #dierussenlassenihrebruedernichtimstich, что в переводе на русский означает «Русские своих не бросают».

Акцию поддержали, в частности, члены калининградской общественной организации «Русское братство». Менее чем через сутки господин Якоб удалил свой аккаунт на «Фейсбуке».