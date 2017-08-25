Ярославль, 25 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Ярославль стал одним из 15 городов России, где пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В Ярославль приедут студенты из 38 стран

Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. В рамках фестиваля с 14 по 17 октября 2017 года запланировано проведение региональной программы для более 1500 иностранных участников, приехавших на ВФМС-2017. В первые три дня своего пребывания в России они посетят 15 различных регионов Российской Федерации. Одним из таких городов стал Ярославль.

«Программа фестиваля в нашем городе будет называться «Культура мира. История и традиции». Сейчас проходит регистрация желающих посетить наш город. На сегодняшний день к нам записались представители 38 стран мира. Мы им покажем Ярославль, историко-культурный комплекс «Вятское», проведем диспуты и межнациональный вечер, расскажем о национальных народных играх — лапте и чиж», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков.

За всю историю фестивального движения Россия в третий раз станет хозяйкой крупнейшего международного события в области молодёжного взаимодействия. К мероприятиям Фестиваля планируется привлечь 20 000 участников из 190 стран мира, 8 000 волонтеров, 200 общественных послов.