Москва, 25 августа, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Цены на нефть 25 августа остаются в плюсе. Этому есть веская причина — ураган Харви, который пока только набирает силу в Мексиканском заливе, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель североморской нефти Brent сегодня стоит $52,35 (+0,6%). «Бочка» североморской нефти торгуется по $47,65 (+0,4%). Несмотря на риски разворачивающегося шторма, на рынке не видно серьезных покупок.

«Сейчас угрозу природного катаклизма оценивают как ураган первой категории, опасность из пяти. Если ураган достигнет побережья США, он станет первым за 12 лет штормом, реально угрожающим Техасу и соседним штатами», — отметила эксперт.

«Между тем, на рынке обсуждают, так ли силен авторитет ОПЕК в формировании среднесрочных цен на сырье, и указывают на растущее влияние Китая. Есть мнение, что почти заполненный стратегический сырьевой резерв Поднебесной может давить на цены далее», — пояснила Бодрова.

«Никто точно не знает, сколько накопил Китай — резерв может составлять около 600 млн баррелей нефти, учитывая параметры предыдущего импорта. Тогда в скором времени свободные под хранение мощности будут заполнены, и мировой рынок столкнется с серьезным вакуумом спроса с этой стороны», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть в заложниках