Рубль увяз в болоте
Москва, 25 августа, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Постоянство — отличительная черта рубля на этой неделе. В парах «россиянина» с иностранными валютами который день ничего не происходит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
По ее мнению, участники торгов оставляют без внимания все колебания сырьевого рынка и скучают в узких диапазонах.
«Если не принимать во внимание постоянный и крепкий сон инвесторов в рублевых парах, можно говорить о том, что тут есть основания и для небольшого укрепления рубля (дорогая нефть, например, и слабая официальная инфляция), и для его ослабления (геополитика и низкий спрос даже на дешевые российские активы)», — пояснила эксперт.
«Пока же рубль прочно увяз в болоте. Выход может быть с любой стороны, но ввиду приближающейся осени он, возможно, будет не самым приятным для «россиянина», — считает Бодрова.
«Краткосрочные границы «боковика» 59,05−59,35 для пары доллар/рубль остаются актуальными», — полагает эксперт.
Добавим, 25 августа доллар США стоит 59,12 рубля (-0,01%). Евро оценивается в 69,88 рубля (+0,09%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 28 августа, составляют 59,14 рубля за американскую валюту (повышен на 1 копейку) и 69,69 рубля за евро (понижен на 5 копеек).
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