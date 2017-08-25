Москва, 25 августа, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Постоянство — отличительная черта рубля на этой неделе. В парах «россиянина» с иностранными валютами который день ничего не происходит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

По ее мнению, участники торгов оставляют без внимания все колебания сырьевого рынка и скучают в узких диапазонах.

«Если не принимать во внимание постоянный и крепкий сон инвесторов в рублевых парах, можно говорить о том, что тут есть основания и для небольшого укрепления рубля (дорогая нефть, например, и слабая официальная инфляция), и для его ослабления (геополитика и низкий спрос даже на дешевые российские активы)», — пояснила эксперт.

«Пока же рубль прочно увяз в болоте. Выход может быть с любой стороны, но ввиду приближающейся осени он, возможно, будет не самым приятным для «россиянина», — считает Бодрова.

«Краткосрочные границы «боковика» 59,05−59,35 для пары доллар/рубль остаются актуальными», — полагает эксперт.

Добавим, 25 августа доллар США стоит 59,12 рубля (-0,01%). Евро оценивается в 69,88 рубля (+0,09%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 28 августа, составляют 59,14 рубля за американскую валюту (повышен на 1 копейку) и 69,69 рубля за евро (понижен на 5 копеек).

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