Калуга, 25 августа, 2017, 16:19 — ИА Регнум. За первое полугодие 2017 года коммерческие организации и индивидуальные предприниматели Калужской области получили кредиты на общую сумму 67,1 млрд рублей. Это в 1,3 раза превышает показатель 2016 года, сообщили 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном отделении главного управления Банка России по ЦФО.

ИА REGNUM Кредитование

По данным ведомства, рост объемов кредитования наблюдается в сельском и лесном хозяйствах. Предприятия этих отраслей получили в 3,6 раза больше кредитов, чем за первое полугодие 2016 года. Рост кредитования также отмечен в области операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (увеличение в 2,6 раза), оптовой и розничной торговли (рост в 1,4 раза), а также строительной сфере (рост на 16,9%).

Объем кредитов, выданных в Калужском регионе предприятиям малого и среднего бизнеса в январе-июне 2017 года, составил 12,4 млрд рублей. Общая ссудная задолженность заемщиков-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей области к началу июля 2017 года составила 147,6 млрд рублей.

Напомним, на 1 июля 2017 года на территории Калужской области действовали три региональных банка, три филиала кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе, а также 220 обособленных структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).