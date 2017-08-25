Москва, 25 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Российский рубль просто «прилип» в паре с американским долларом к отметке в 59,00 рублей за доллар. А в паре с евро торгуется возле уровня в 69,80 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефть

«США и КНДР несколько снизили свой напор вербального противостояния. Главными факторами такого поведения является заканчивающийся 25 августа налоговый период в РФ, который традиционно поддерживает национальную валюту на волне продаж части валютной выручки в уплату налогов», — пояснил .

«Еще одной причиной стабилизации рубля является ожидание выступлений руководителей ФРС США Дж. Йеллен и ЕЦБ М. Драги на симпозиуме в Джексон Хоул в Штатах. Их заявления могут оказать негативное влияние на курс рубля, подтолкнув его вниз против доллара и евро», — сказал эксперт.

«Также поддерживающим фактором является стабилизация цен на сырую нефть марок Brent и WTI соответственно возле уровней $52 и $48 за баррель», — добавил он.

«Ожидается, что выступление М. Драги может оказать давление на евро, в то же время речь Йеллен поддержать доллар США. Если эти прогнозы подтвердятся, то уже сегодня пара доллар США/рубль начнет расти, а вот евро наоборот снижаться», — считает эксперт.

«Цены на сырую нефть по-прежнему остаются в узком диапазоне. Они являются заложниками взаимно компенсирующих факторов — мер по снижению запасов нефти ОПЕК+ в соответствие с принятым пактом в декабре прошлого года и высокого уровня добычи сырой нефти со стороны Ливии, Нигерии, Ирана, а также США», — отметил Костенко.

«Черное золото будет оставаться в диапазонах до конца августа для Brent — $50−53, а для WTI — $46,75 — 48,80. В начале сентября будет расти вероятность падения котировок на волне прекращения летнего автомобильного сезона в США, что снизит спрос на продукцию нефтепереработки и будет способствовать росту запасов нефти. Дополнительным негативом также является и плановые закрытия НПЗ на профилактические работы», — полагает эксперт.

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