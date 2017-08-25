Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 16:42 — ИА Регнум. 26 августа в Санкт-Петербурге стартует первый фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon. Мероприятие пройдет под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума и объединит в себе выставки, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Фестиваль продлится до 30 сентября.

АК Галерея Первый фестиваль киноплаката и киноарта Postrercon-2017

Программа первого фестивального дня будет состоять из лекций, мастер-класса и показа документального фильма, которые пройдут в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского.

На лекции «История киноплаката» Ярослав Бричко расскажет о пути становления плаката и о современных кинопостерах. Лекция Ильи Сергеева «Самые известные и противоречивые киноплакаты» будет посвящена всемирно известным постерам, которые можно встретить не только в кинотеатрах.

На мастер-классе «Создание иллюстрации: от хаоса к порядку и обратно» художник-иллюстратор Даниил Вяткин расскажет, как использовать ассоциативное мышление при создании графических работ. Участники создадут собственные плакаты к любимым фильмам и обсудят их структуру.

Завершится первый день показом документального фильма «Дрю: человек за постером», повествующего о творческой жизни Дрю Струзана, художника, авторству которого принадлежат плакаты к фильмам об Индиане Джонсе, трилогии «Назад в будущее», «Звездным войнам» и другим.

С 1 сентября, помимо основной площадки, фестиваль разместится еще в восьми зонах. В АК Галерее пройдет выставка, посвященная творчеству Дэвида Линча. В библиотеке Охта-LAB разместятся альтернативные киноплакаты по ужастикам и фантастическим хоррорам. Выставка-коллекция «Легендарные и альтернативные черепашки-ниндзя» разместится в информационно-досуговом центре «М-86». В Музее русского сериала будет располагаться обновленная экспозиция альтернативных кинопостеров от АК Галереи. В магазине книг «Фаренгейт 451» посетители увидят постеры к антиутопиям, а в Библиотеке комиксов — киноплакаты по супергероике и аниме. Антикафе «Часы не спешат» продемонстрирует киноарт художников СНГ. Grizzly Bar Saint-Petersburg разместит на своих стенах постеры Андрея Трамваева.

На основной площадке образовательная программа продлится до 17 сентября включительно.