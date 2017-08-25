Ярославль, 25 августа, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Ярославле открыт бронзовый макет исторического центра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он разместился на Советской площади в сквере у церкви Ильи Пророка. Авторами стали народный художник России Николай Мухин и скульптор Михаил Гайнутдинов.

Макет исторического Ярославля. Художник Н. Мухин, скульптор М. Гайнутдинов

«Это пластическо-пространственная композиция. На ней изображен центр города. В самом начале ее создания у нас родилась идея сделать карту в виде свитка с указом Екатерины II об утверждении регулярного плана города. На карте дома, которые входят в зону ЮНЕСКО, изображены в виде моделей, а те, которые за ее пределами, — сделаны схематически. На композиция изображены реки Волга и Которосль. Это своего рода река времени, по которой плывут корабли разных веков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM скульптор Михаил Гайнутдинов.

Бронзовая карта находится на мраморном постаменте. Средства на композицию выделены из 600-миллионной субсидии правительства Москвы. Открытие новой достопримечательности состоялось в ходе визита в Ярославль мэра Москвы Сергея Собянина. В открытии принял участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.