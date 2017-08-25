Ярославль, 25 августа, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Приют для бездомных животных «Ковчег» вскоре переедет на новое место. Там уже построены вольеры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вчера, 24 августа, состоялась их приемка.

Новые вольеры ждут своих обитателей

Приют «Ковчег» был создан группой ярославцев, неравнодушных к проблеме бездомных животных. Последние годы он находился за гипермаркетом «Глобус» в бывшем телятнике. Помещение волонтеры переоборудовали, построили в нем вольеры для содержания собак. Рядом с кирпичным зданием разместились будки, дрессировочные площадки и даже импровизированные клумбы.

«Очень много сил вложено в эту территорию, уезжать совсем не хочется, да и средств на переезд нет. Но все это время мы арендовали помещение, и сейчас нас попросили его освободить — здесь планируется новое строительство. Для нас это был настоящий шок — ведь идти нам и 150 собакам было просто некуда» — рассказывает директор приюта Екатерина Кутузова.

К счастью, при помощи городских и региональных властей удалось найти новый участок для размещения приюта. Находится он тоже в Заволжском районе, не так далеко от ЯЗДА. Правда, переезжать «Ковчегу» предстояло в чистое поле.

Буквально за месяц силами ярославцев, которые хорошо знают и любят приют, удалось собрать средства на строительство вольеров. Свой вклад внесла и известная телеведущая Лена Летучая, которая, однажды побывав в приюте, стала его добрым другом.

За месяц в поле были построены 36 вольеров, куда могут переехать питомцы «Ковчега». Вчера состоялась их приемка. Сейчас завершается подведение электричества.

Остается одна серьезная проблема: зимой в уличных вольерах короткошерстные собаки могут замерзнуть, а на строительство здания у волонтеров нет средств.

«Все наши скудные сбережения ушли на вольеры. По подсчетам специалистов, на быстровозводимое здание с утепленными стенами необходимо порядка 2 млн рублей. Сейчас мы ведем сбор средств на эти цели и будем благодарны любой помощи» — говорит Екатерина Кутузова.

Ну, а сами приютские бобики и шарики готовятся к скорому переезду. Зимовать им предстоит на новом месте.