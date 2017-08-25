Калуга, 25 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. 24 августа в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов, городской голова Константин Горобцов в рамках подготовки к празднованию Дня города посетили социальные объекты, а также осмотрели жилые дома, построенные по программе «Освоение застроенных территорий».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Посещение социальных объектов

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в настоящее время в историческом районе Калуги на пересечении улиц Карпова, Ленина, Воскресенской в рамках программы «Освоение застроенных территорий» завершаются работы по строительству жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом, а также ведётся благоустройство дворовых территорий. Проектом предусмотрено создание площадок для занятий физкультурой, для игр детей школьного и младшего возраста, для отдыха взрослых, хозяйственных целей.

Глава региона осмотрел новое помещение столовой в здании Городской управы Калуги. В текущем году здесь проведена реконструкция. Создано 14 рабочих мест.

В ходе поездки Анатолий Артамонов и Константин Горобцов посетили строительные площадки детских садов в микрорайонах «Европейский квартал», «Кошелев-проект», «Веснушки».

В микрорайоне «Европейский квартал» заканчивается строительство муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детство» на 120 мест. Торжественную церемонию, посвященную завершению строительства, планируется повести в октябре 2017 года. Прием детей намечен на конец 2017 года.

Продолжается возведение детского сада и в микрорайоне «Веснушки». Комплексная застройка квартала предполагает наличие не только детского сада, но и школу, стадион, игровые площадки. Все работы ведутся в соответствии с установленными графиками. Строители детского сада в микрорайоне «Кошелев-проект» в ближайшее время приступят к кровельным работам.

Завершилась рабочая поездка руководителей области и города посещением экопарка «Биосфера».