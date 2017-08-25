Москва, 25 августа, 2017, 14:47 — ИА Регнум. 25 августа во второй половине дня по мере приближения выступлений глав Центробанков в Вайоминге доллар перешел в оборону, отступая в парах с европейскими валютами. Судя по всему, часть игроков решила подстраховаться и зафиксировать прибыль, не зная, чего ожидать от Драги и Йеллен, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«После пресловутого симпозиума регуляторов фокус внимания рынков сместится на проблему потолка госдолга США, которую необходимо разрешить до конца сентября. Но помимо этого свои коррективы в динамику фондовых рынков и валютных пар с участием доллара могут внести комментарии Трампа. Американский лидер в своей излюбленной манере анонсировал важное выступление на тему налоговой реформы, которое может поддержать доллар», — пояснил Мельников.

«Тем временем, рубль продолжает стабильную торговлю. Валюта не отходит от уровней открытия и никак не может протолкнуть «американца» под отметку 59 рублей, несмотря на пик налоговых выплат и небольшой подъем нефтяных котировок», — отметил эксперт.

«На рынке черного золота главной темой стал мощный ураган Харви на побережье Мексиканского залива, который уже приближается к Техасу. Приостановка работы НПЗ и буровых на неопределенный срок может оказать поддержку ценам и в случае проявления длительного эффекта отправить котировки Brent за пределы уровня $53», — считает Мельников.

«Евро и фунт перешли к росту в паре с долларом, который спасовал перед грядущим выступлением Йеллен. Причем британская валюта растет, невзирая на недавнее предупреждение представителей ЕС о том, что Британии не стоит ждать существенного прогресса по Брекзиту на переговорах на следующей неделе», — высказал сое мнение эксперт.

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