Доллар перешел в оборону
Москва, 25 августа, 2017, 14:47 — ИА Регнум. 25 августа во второй половине дня по мере приближения выступлений глав Центробанков в Вайоминге доллар перешел в оборону, отступая в парах с европейскими валютами. Судя по всему, часть игроков решила подстраховаться и зафиксировать прибыль, не зная, чего ожидать от Драги и Йеллен, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.
«После пресловутого симпозиума регуляторов фокус внимания рынков сместится на проблему потолка госдолга США, которую необходимо разрешить до конца сентября. Но помимо этого свои коррективы в динамику фондовых рынков и валютных пар с участием доллара могут внести комментарии Трампа. Американский лидер в своей излюбленной манере анонсировал важное выступление на тему налоговой реформы, которое может поддержать доллар», — пояснил Мельников.
«Тем временем, рубль продолжает стабильную торговлю. Валюта не отходит от уровней открытия и никак не может протолкнуть «американца» под отметку 59 рублей, несмотря на пик налоговых выплат и небольшой подъем нефтяных котировок», — отметил эксперт.
«На рынке черного золота главной темой стал мощный ураган Харви на побережье Мексиканского залива, который уже приближается к Техасу. Приостановка работы НПЗ и буровых на неопределенный срок может оказать поддержку ценам и в случае проявления длительного эффекта отправить котировки Brent за пределы уровня $53», — считает Мельников.
«Евро и фунт перешли к росту в паре с долларом, который спасовал перед грядущим выступлением Йеллен. Причем британская валюта растет, невзирая на недавнее предупреждение представителей ЕС о том, что Британии не стоит ждать существенного прогресса по Брекзиту на переговорах на следующей неделе», — высказал сое мнение эксперт.
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