Калуга, 25 августа, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в заседании общественного совета по здравоохранению. Речь шла об информатизации системы здравоохранения региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области 191 тыс. калужан воспользовались электронной записью к врачу с начала года

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи отмечалось, что в регионе области, как и по всей России, проводится поэтапное внедрение региональной медицинской информационной системы (РМИС). Все больше жителей обращаются к сервису электронной записи на прием к врачу: с начала года этой услугой воспользовались более 191 тысячи человек. Увеличилось количество врачей — терапевтов и педиатров, осуществляющих во время первичного приема электронную запись пациентов к узким специалистам. В поликлиниках внедряются электронные медицинские карты и листы нетрудоспособности. Спектр вносимых медицинских данных в РМИС расширяется. В информационной системе реализованы и дорабатываются такие важные функции, как ведение базы данных прикрепленного к медицинским учреждениям населения, запись на прием через Интернет и информационные терминалы, использование сканеров штрих-кодов для считывания информации с полисов ОМС нового образца. В условиях развития телемедицины проводятся удаленные консультации врачей, консилиумы и видеоконференции. В архив медицинских изображений уже передано более 99 тысяч снимков. С применением информационных технологий ведутся работы по ежегодной независимой оценке качества работы медицинской организаций. Модернизируются интернет-сайты медицинских учреждений.

В ближайшие три года планируется дальнейшее развитие региональной информационной системы здравоохранения, включая доработку программного обеспечения, организацию электронной записи пациентов на плановую госпитализацию, учет в части диспансеризации, вакцинопрофилактики и лекарственных средств.

В числе первоочередных задач дальнейшей информатизации здравоохранения области — дооборудование компьютерами врачебных рабочих мест, обеспечение информационной безопасности при использовании электронных медицинских документов, полная автоматизация обработки данных пациентов на местах, переход к электронному документообороту, автоматизация диспетчеризации работы службы скорой медицинской помощи на всю область.

Об особенностях информатизации в профильных лечебно-профилактических учреждениях рассказали руководители Калужской областной стоматологической поликлиники, Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Все они высказали необходимость создания условий для интеграции существующих специализированных программных продуктов с единой системой, а также дальнейшей разработки программного обеспечения, отвечающего требованиям времени и учитывающего все нюансы работы лечебно-профилактических учреждений.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов рекомендовал руководству регионального министерства здравоохранения более ответственно подходить к выбору разработчиков IT-программ и требовать от партнеров строгого соблюдения всех требований к данному продукту. «Информатизация здравоохранения — один из крупнейших государственных проектов в сфере информационных технологий. Современные IT-технологии способны существенно повлиять на повышение качества оказания медицинских услуг населению», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2025 году полностью перевести все медицинские организации на электронный документооборот. «На цифровую экономику России, включающую том числе информатизацию здравоохранения, правительство Российской Федерации планирует выделить почти шесть миллиардов рублей», — заметил глава региона.