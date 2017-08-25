Киров, 25 августа, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Напомним, что в начале августа Президент России Владимир Путин провёл в Кирове заседание президентского Совета по развитию местного самоуправления. О достижениях в этой сфере в Кировской области рассказал глава Белой Холуницы Станислав Кашин. Он доложил о результатах реализации в регионе проектов «Народный бюджет» и проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ).

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Васильев

В свою очередь глава государства подчеркнул, что регионам стоит учитывать опыт Кировской области в этом направлении.

По мнению участника совещания, Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова в сохранении и развитии проекта ППМИ в регионе большая заслуга врио губернатора региона Игоря Васильева.

«Кировская область имеет свой уникальный опыт, сегодня Президент в своем выступлении это подчеркнул, — прокомментировал Дмитрий Азаров. — На меня произвела впечатление реакция Игоря Владимировича, когда Президент к нему обратился. Видно, что он владеет ситуацией полностью, у него есть свои идеи как улучшить этот проект, дополнить его и еще больше людей вовлечь. И очень важно, что он видит и то, что нужно сохранить. Это успешный проект, который уже стал традицией Кировской области, Игорь Владимирович его поддерживает и задает новые горизонты, новые темпы этому проекту. Кстати, поддержка с федерального уровня оказывается во многом благодаря усилиям временно исполняющего обязанности губернатора, она, конечно тоже существенный импульс придает развитию вятских инициатив».

За время реализации данной программы в регионе был финансово поддержан 1981 муниципальный проект. На стадии обсуждения проектов состоялось порядка 4400 собраний, участие в которых приняли более 990 тысяч жителей области. В этом году будет поддержано ещё 340 муниципальных инициатив. По решению правительства Кировской области программа поддержки местных инициатив будет продолжена и в 2018 году.

В ходе заседания Совета Владимир Путин задал вопрос об эффективности проекта главе региона Игорю Васильеву. Врио губернатора отметил, что самое главное — это участие жителей области в решении актуальных для территории проблем и самостоятельный выбор формы участия. — Человек вкладывает свои деньги, работает вместе с властью, так повышается и ценность выполненных работ, и доверие к власти, — отметил Игорь Васильев. — Мне кажется, что если даже люди не вкладывали свои деньги, но инициируют работу, то к результатам будут относиться бережнее, — добавил Владимир Путин.