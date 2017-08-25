Киев, 25 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Визит на Украину министра обороны США Джеймса Мэттиса так и не внес конкретики в вопрос о поставках ВСУ летального вооружения. Новым украинским властям явно недостаточно одних заверений США в поддержке территориальной целостности и независимости. Киев с 2014 года ждет более материального результата от такой поддержки — начала поставок летального оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

На сегодняшний день все разговоры о поставке Украине более 1 тыс противотанковых ракетных комплексов Javelin не идут дальше пустого сотрясания информационного пространства. С 2014 года США поставили Украине всего лишь шесть радарных комплексов AN/TPQ-36 (дальность обнаружения целей до 24 км), 10 радарных комплексов AN/TPQ-49, способных засекать минометные батареи на расстоянии 5−10 километров, более 200 автомобилей «Хамви», лишь несколько десятков из которых были бронированы, остальные же ремонтировались Украиной.

Вчера, 24 августа, Порошенко и Мэттис провели закрытые переговоры сразу же по окончании военного парада. На последующем брифинге стороны так и не сказали ничего конкретного о летальном вооружении. Тем не менее, недомолвки и веселые ухмылки, которые не скрывал Порошенко, заставили подозревать, что переговоры по предоставлению летального оружия сдвинулись с мертвой точки.

«Конечно, мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая и предоставление Украине расширения наших оборонительных возможностей, сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере… Это касается не только и не столько поставок летального вооружения, сколько обеспечения и увеличения оборонительных возможностей, включая и средства электронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших ВСУ в оборонной сфере», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли стороны предоставление Украине летального вооружения.

При этом он отметил прогресс в вопросе поставок Украине летального вооружения.

«Могу сказать, что обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины. Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением и нашей дискуссией я как президент Украины доволен. Мы видим абсолютно четкую позицию нашего стратегического партнера, и прогресс в этом направлении меня удовлетворяет», — добавил Порошенко.

В свою очередь, Мэттис отметил, что США все еще рассматривают вопрос предоставления Украине оборонительного летального вооружения.

«Если говорить об оборонно-летальном вооружении, — мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, учитывая то, что я увидел и о чём узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления», — уточнил министр.

«Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украины. Так что мы действительно оказываем очень прочную, насколько можем, поддержку», — сказал Мэттис.

Напомним, проект федерального бюджета США на 2018 год предусматривает помощь Украине на общую сумму около 350 млн долл, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия. В июле 2017 года в минобороны Украины заявили, что с начала 2014 года США передали Украине материально-технической помощи на 600 млн долл.

Всё это крохи на фоне ежегодной американской помощи Израилю в 3,8 млрд долл, Египту — в 1,3 млрд долл, и даже Пакистану — в 900 млн долл. Конечно, Украина не обладает статусом стратегического союзника США, как бы того ни хотелось украинским политикам.

Дополнительную интригу в визит Мэттиса в Киев внесло заявление американского сенатора Джона Маккейна, который в очередной раз призвал США исправить свою политику в отношении Украины и предоставить ей летальное оружие.

«Визит министра Мэттиса в Киев предоставляет еще одну возможность для Соединенных Штатов исправить свою политику в отношении Украины и обеспечить ее летальной оборонительной помощью, необходимой стране для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Ранее на этой неделе президент Трамп сделал шаг вперед, когда изменил курс и отошел от неудачной политики своего предшественника в Афганистане. У президента теперь есть такая же возможность в отношении Украины», — говорится в заявлении Маккейна.

Маккейн считает, что летальное оружие США повысит «стоимость агрессии» на Украине.

«Повышение стоимости агрессии может помочь изменить расчет Владимира Путина, заставить Россию полностью выполнять Минские соглашения и, в конечном итоге, создать более стабильные условия безопасности, которые необходимы для мира», — считает он.

В свою очередь, 24 августа полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов раскритиковал желание официального Киева получить летальное вооружение от США. По его мнению, это не соответствует миротворческим заявлениям президента Порошенко.

«Продекларированное в очередной раз президентом Петром Порошенко стремление заполучить от США новое летальное оружие не очень соответствует имиджу миротворца, который хочет иметь украинский президент. Особенно неуместны такие заявления накануне вступления в силу с 25 августа соглашения о бессрочном режиме прекращения огня в Донбассе, одобренного вчера в Минске контактной группой и поддержанного на телефонных переговорах лидеров стран «нормандской четверки» 22 августа», — сказал Грызлов в интервью ТАСС.

Он считает, что в Донбассе заявления Порошенко будут восприняты как угрозы.

«Никому не стоит забывать, что противостояние на юго-востоке Украины — внутренний политический конфликт, который правящие круги страны попытались разрешить военными средствами. С этого года к таким мерам воздействия добавилась полная экономическая и транспортная блокада», — добавил Грызлов.

При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил, что возможные поставки американского оружия Киеву приведут к эскалации конфликта на Донбассе.

«Как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра ВСУ развяжут военные действия», — прогнозирует Захарченко, комментируя заявление министра Мэттиса о том, что США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия.

Кроме того, украинский политолог и востоковед Андрей Бузаров считает, что вопрос поставок Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin уже решен, но это вряд ли решит проблему Донбасса.

«Думаю, верхушка американского истеблишмента уже давно решила вопрос о предоставлении Украине Javelin… То есть вопрос уже решен. Но нужно понимать, что Javelin очень были нужны нам в 2014 году, особенно в августе, когда Россия организовала серьезное танковое наступление под Иловайском и Новоазовском. Тогда Украина лишилась части своей территории. По непонятным причинам бывший президент США Барак Обама не принял тогда решения о передаче нам Javelin… Сейчас конфликт на Донбассе частично заморожен, и поставка Украине Javelin никак не поможет вернуть оккупированные территории. К тому же Порошенко исключает наступательную операцию. Хотя, конечно, предоставление нам американских Javelin усилит обороноспособность Украины и боевой потенциал ВСУ. Поэтому тут более актуален другой вопрос: шла ли в ходе встречи Порошенко и Мэттиса речь о предоставлении Украине другого, более серьезного вида оружия?», — рассказал Бузаров в интервью изданию «Гордон».

Напомним, 24 августа министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook написал, что на Украине по стандартам НАТО подготовлены уже 28 подразделений Вооруженных сил.

«С начала военной реформы создан оперативный резерв первой очереди, в который вошли почти 130 тыс. патриотов. В течение этого года контракт заключили 22 тыс. военнослужащих, по стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых армейских подразделений», — написал Полторак.

При этом в резерв ВСУ зачислено 130 тыс солдат. «200 тыс. прошли через шесть волн мобилизации. И уже около 100 тыс. сейчас добровольцами пошли служить по контракту. 130 тыс. воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв и в случае обострения ситуации готовы быстро вернуться в строй. Это армия, которую поддерживает весь украинский народ. Это по-настоящему народная армия», — заявил 24 августа президент Порошенко во время парада в Киеве.