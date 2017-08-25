Калуга, 25 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. 25 августа накануне Дня города Калугу посетили делегации столиц регионов Центрального федерального округа и городов-побратимов: Москвы, Рязани, Костромы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Смоленска, Тулы, Махачкалы, Тирасполя, Тамбова, Иваново, немецкого города Зуль и сербского города Ниш.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Калугу посетили делегации городов-побратимов и регионов ЦФО

Калугу на встрече представлял и глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, депутаты городской думы и руководители подразделений городской управы.

«От имени депутатов городской думы сердечно приветствую вас на благословенной Калужской земле, — обратился с приветственным словом к собравшимся глава городского самоуправления Александр Иванов. —

Именно здесь происходило становление российской государственности и суверенитета. В результате стояния на реке Угре наша страна окончательно сбросила ордынское иго, стала свободной и независимой. Предложено дате победного окончания стояния на Угре придать статус государственного праздника, это предложение нашло поддержку общественности города и одобрено на федеральном уровне».

«За последние годы, — передает пресс-служба Городской думы слова Иванова, — Калуга добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии. Впервые за последние 15 лет построена новая современная школа на 1360 мест. По инициативе депутатов «Единой России» второй год подряд выделяется по 20 миллионов рублей на реконструкцию старых детских садов, построенных еще в 50−60 годах, в которых со времен постройки не проводился капремонт. Задачу по обеспечению детишек от трех до семи лет местами в детских садах мы в городе решили. Проводятся масштабные работы по благоустройству городской среды, произведена замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку на центральных улицах города. За последние годы уже благоустроено и заасфальтировано более тысячи дворов и межквартальных проездов, открыты новые скверы и скульптурные композиции. Калуга успешно вошла в федеральную программу «Создание комфортной городской среды».

Гости города поздравили калужан с наступающим праздником и пожелали Калуге дальнейшего развития и процветания. Александр Иванов и Константин Горобцов были награждены медалями Махачкалы и Тирасполя за укрепление дружбы и партнёрских отношений между городами.