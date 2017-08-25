Ленинградская область, 25 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») обратился в Министерство образования и науки РФ и Российскую академию наук с просьбой создать вторую русскую азбуку — основанную на латинской графике. Соответствующее письмо есть в распоряжении ИА REGNUM.

igrodar.ru Азбука. Кубики

Как отмечает депутат, за последние годы русский язык претерпел изменения и трансформации, связанные с серьёзным скачком технического прогресса и внедрением различных новинок в ежедневный обиход простых людей. Миллионы граждан РФ используют достижения науки и техники для общения в интернете, в том числе на международных коммуникационных площадках.

Однако, обратил внимание Владимир Петров, далеко не каждая такая площадка поддерживает русскую языковую кодировку, как и не каждый гаджет способен иметь русскую раскладку. Во всем мире языком межнационального общения в интернете является английский.

Между тем, напомнил парламентарий, ещё с XIX века, вплоть до 30-х годов XX века, в России обсуждалась возможность создания второй азбуки — основанной на латинице. Так, привёл пример Петров, параллельные латинские азбуки уже существуют в сербском и белорусском языках.

«Если бы в нашей стране существовала утверждённая единая русская латиница, то многие вопросы, связанные с интеграцией в международные технические и технологические процессы, отпали бы сами собой. Помимо этого, как в случае и с реформой турецкого языка в начале XX века, русская латиница смогла бы привлечь внимание и интерес к изучению нашей культуры и языка на Западе, среди жителей стран, чей язык основан на латинском алфавите», — считает Владимир Петров.

Депутат попросил чиновников и академиков изучить доводы в пользу создания единообразного латинского алфавита русского языка, а также его параллельного внедрения для использования и изучения в российских образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в 2018 году планируется начать переход казахского языка на латинский алфавит. «Со следующего года мы начнем его внедрять. Вся работа должна быть завершена к 2025 году», — заявлял директор Института языкознания им. Байтурсынова Ерден Кажибек. В настоящее время в казахском языке 28 звуков и 42 буквы, а после перехода на латиницу останется лишь 28 букв.

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В то же время президент соседней с Казахстаном Киргизии Алмазбек Атамбаев не поддерживает инициативу некоторых политиков об отказе от кириллицы и полном переходе киргизского на латинский алфавит. «Если куда-то и переходить, то у нас была своя письменность, если на то пошло — руническая письменность битик, которая больше подходит киргизскому языку. Но нам надо сохранить кириллицу», — сказал Атамбаев в июне 2017 года.

Однако в парламенте Киргизии регулярно звучат призывы об отказе от использования кириллического алфавита в пользу латинского. В пример депутаты приводят другие среднеазиатские страны — Туркмению и Казахстан, первая из которых уже перешла на латиницу, а второй готовится к такому переходу.

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Напомним также, что молдавская письменность существовала на кириллице с момента своего появления в XVI веке, а «румынский язык» был создан трансильванскими лингвистами на латинице в конце XVIII века. В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Однако Конституционный суд Молдавии в 2013 году объявил, что государственным языком в Молдавии является «румынский язык».

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В июне 2017 СМИ сообщили, что в Сербии будут введены штрафы как для юридических, так и для физических лиц за неиспользование кириллицы. Кириллица — единственный официально признанный в Сербии алфавит. Однако в сербском языке применяется также и латиница.

В последние годы она стала распространяться всё больше — в том числе и в СМИ. В сербском министерстве культуры убеждены, что кириллицу нужно защищать на законодательном уровне.

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