Москва, 25 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Алла Пугачева вправе получить материнский капитал, оформив нужные документы. Об этом заявила пресс-секретарь Пенсионного фонда России (ПФР) Маргарита Нагога, передает 25 августа НТВ.

(сс) jarmoluk Материнский капитал

Как пояснила Нагога, пока Пугачева не обращалась в Пенсионный фонд за выплатой, однако она может написать заявление на получение соответствующего сертификата. Если детям певицы исполнилось три года, она вправе распоряжаться положенными ей средствами.

«Приглашаем Аллу Борисовну, будем рады видеть и не только как получателя», — подчеркнули в ПФР.

Пресс-секретарь ПФР напомнила, что средства маткапитала могут быть использованы на предусмотренные законом цели. Например, их можно потратить на оплату образовательных услуг или частного дошкольного учреждения.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, ведущий Максим Галкин, воспитывают близнецов — мальчика и девочку. Они появились на свет от суррогатной матери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алла Пугачева посетовала на небольшую пенсию. На свадьбе своего внука Никиты она заявила, что получает с учетом всех доплат 17 тыс. рублей. Певица пошутила, что «дотянет» до конца года, имея в виду свою помощь семье молодоженов.