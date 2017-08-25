Нижний Новгород, 25 августа, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Информация прокуратуры Нижегородской области о том, что поездка руководителя пресс-службы областного правительства Романа Скуднякова, его жены и свояченицы на международный конкурс красоты «Mrs. Globe» в Китай была оплачена за счет средств регионального бюджета, не соответствует действительности. Об этом заявила Ирина Цыбина, генеральный директор ООО «Созвездие Поволжья», выступившего организатором мероприятия.

Dolores Couceiro Пять финалисток Mrs globe 2017

По ее словам, Скудняков ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки: «Мы пояснили прокуратуре, что помощь от областного бюджета — это лишь часть денежных средств, которые мы потратили на организацию мероприятия».

Также Цыбина пояснила, что жена Скуднякова, председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова получила поддержку в соответствии с волонтерским договором, поскольку являлась официальным дизайнером российской делегации и занималась разработкой костюмов российской участницы Юлии Ступишиной.

Её сестра Людмила, которая также посетила Китай, оплачивала поездку в Китай из личных средств, что подтверждено выпиской из банка, говорит генеральный директор ООО «Созвездие Поволжья».

«Я не понимаю, почему эта информация появилась в СМИ сейчас. Мы ее опровергали еще месяц назад, когда давали пояснения прокуратуре», — отметила Цыбина.

В свою очередь, Скудняков пояснил, что предложение об участии в поездке в Китай ему сделала супруга: «Она сообщила, что организаторам мероприятия, помимо создания демонстрационных нарядов, нужна помощь в переводе на английский язык и обеспечение логистики. Меня устроили условия моего волонтерского договора, в котором были прописаны обязательства сторон, в том числе обязанность организаторов оплатить проезд и проживание в Китае в дни проведения мероприятия».

«Что касается претензий по предоставлению сведений о доходах, в претензиях прокуратуры есть ряд неточностей. Но если говорить в целом, я признаю, что за два года, списывая данные моих доходов и доходов супруги с различных документов и справок, неумышленно исказил уровень совокупного дохода своей семьи на 1891 рубль, задекларировав больше фактического. Очевидно, что никакого умысла в этом не было», — утверждает чиновник.

«Странно, что у меня прокуратура ничего не спросила, а предпочла общаться через СМИ. Пусть это будет на совести организаторов. Конечно, неприятно, гадко. Но уверен, время всё и всех расставит по местам», — подытожил Скудняков.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Нижегородской области заявила, что руководитель пресс-службы регионального правительства Роман Скудняков свозил жену и ее сестру на международный конкурс красоты «Mrs. Globe» в Китай за счет бюджетных средств.

По данным прокуратуры, средства на эту поездку в размере 1 млн рублей были выделены ООО «Созвездие Поволжья» из резервного фонда областного бюджета по договорам, заключенным без предусмотренных законом конкурсных процедур.