Калуга, 25 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. 24 августа подведены итоги фотовыставки-конкурса «Калуга глазами молодёжи-2017», организованной Молодёжной палатой при Городской думе города Калуги. В выставке приняли участие жители Калуги и Калужской области в возрасте от 18 до 35 лет, из 226 работ были отобраны 40 лучших, которые и были представлены на выставке.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Подведены итоги фотовыставки-конкурса «Калуга глазами молодёжи-2017»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, победу в номинации «Архитектура города Калуги» одержал Никита Мартынов, в номинации «Калуга — колыбель космонавтики» первой стала Татьяна Невская, в номинации «Городской пейзаж» — Эллина Таран, в номинации «Калуга — город ветеранов» — Полина Мишуринская. В номинации «Лучшая эмоция города Калуги» лучшей работой было признано фото Людмилы Петровой. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Кузнецовой.

Поздравил победителей и вручил им призы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«В конкурсе приняло участие множество молодых калужан, это говорит о неподдельном интересе, который этот проект вызвал в молодёжной среде, — отметил он. — Молодёжная палата движется в правильном направлении, организованные нашими молодыми коллегами конкурсы и выставки позволяют раскрыть творческий потенциал калужской молодёжи. Ранее членами Молодёжной палаты была организована выставка-конкурс «Молодой художник-2017» Депутаты городской думы Калуги всемерно поддерживают подобные начинания. Что же касается представленных на выставке работ, то они вызвали у меня массу положительных эмоций, авторам удалось запечатлеть самые красивые места Калуги, уверен, что общими усилиями мы сможем сохранить и преумножить красоту родного города».

Глава городского самоуправления поблагодарил всех членов Молодёжной палаты, принимавших участие в организации выставки. Также Александр Иванов поздравил участников конкурса с наступающим Днём города и пожелал им новых творческих успехов.