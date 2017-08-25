Ярославль, 25 августа, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области направил заявки в адрес ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры на работы, направленные на спасение фресок храма Николы Мокрого в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

Ольга Мазанова Церковь Николы Мокрого в Ярославле

Работы по спасению фресок 17 века поддержаны Минкультом, средства на это могут быть выделены уже в этом году из денег, сэкономленных в результате торгов по другим объектам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с просьбой спасти фрески от разрушения в Минкульт обратились видные деятели культуры России, а также ярославские реставраторы, эксперты, историки, градозащитники. Письмо было адресовано министру Владимиру Мединскому и советнику президента по культуре Владимиру Толстому.

Сейчас направлена заявка на разработку проектно-сметной документации по монументальной живописи (0,546 млн руб) и на противоаварийные и консервационно-реставрационные работы по монументальной живописи (4,628 млн руб).

Министерство уже одобрило эти планы. Об этом сообщает портал «Хранители Наследия», который инициировал обращение общественности.

«Министерство культуры РФ ответило на инициированное нашим сайтом коллективное обращение более двадцати видных экспертов и реставраторов о спасении погибающих фресок ярославского храма Николы Мокрого. И ответило — со знаком «плюс» по всем запрашиваемым пунктам. В письме не только констатируется тот факт, что Министерство поддерживает необходимость сохранения уникальной росписи XVII века (странно, если бы это было наоборот), но и сообщается, что уже предприняты конкретные шаги: «Минкультуры России дано поручение ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» проработать совместно с ФГУП «ЦНРПМ» вопрос выполнения противоаварийных работ и работ по сохранению монументальной живописи храма и рассчитать их стоимость». Также Министерство обратилось в Финансово-хозяйственное управление РПЦ с просьбой рассмотреть возможность и включить работы по фрескам в ФЦП «Культура России», — сообщает портал «Хранители Наследия».

«Мы очень довольны, что реакция на наше письмо была столь быстрой и столь конкретной. Это позволяет надеяться на то, что уникальный храм получит, наконец, реставрацию монументальной живописи, и по праву займет важное место в туристических маршрутах города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из подписантов, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатель общественного совета при региональном департаменте туризма Андрей Данилов.