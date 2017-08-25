Калуга, 25 августа, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Молодые учителя проведут серию двадцатиминутных уроков по русскому языку и литературе, математике и физике, географии и обществознанию. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, главной их особенностью является универсальность — принять участие в уроках смогут все желающие независимо от возраста и профессии. У них будет возможность познакомиться с начинающими педагогами региона, необычным содержанием школьных предметов, нестандартными формами работы.

Урок на природе

Проведут уроки активисты Совета молодых педагогов Калужской области и города Москвы, лауреаты и победители городских и региональных конкурсов профессионального мастерства.