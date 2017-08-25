Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Стоимость строительства мемориального музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» составит около 2 млрд рублей, финансирование будет осуществляться из бюджета Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 25 августа, в ходе открытия выставки-презентации проектов нового комплекса сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru «Мать-Родина» (памятник жертвам блокады на Пискаревском кладбище)

Новый музейный комплекс будет располагаться на Смольной набережной, на территориях, ранее принадлежавших «Водоканалу». Представители городского правительства сообщили, что строительство начнется сразу после оглашения победителя конкурса, то есть, в сентябре текущего года. Закончить работы планируют к 75-летию прорыва блокады — к январю 2019 года.

Площадь территории нового комплекса составляет 1,73 га. Кроме собственно музея, на ней должны появиться общественные пространства и парк. В самом музее расположатся постоянные и временные экспозиции, институт Памяти, мемориалы, архив, библиотека и фондохранилище. Согласно поставленной задаче, музей должен быть оснащен современными мультимедийными средствами, а часть экспозиции будет расположена под открытым небом.

Организаторы конкурса — представители городского комитета по градостроительству и архитектуре — отмечают, что хотя блокада является одним из главных событий в истории города, в городских музеях она представлена фрагментарно, и необходимо новое большое пространство для цельного образа героизма защитников города. При этом ныне существующий Музей блокады в Соляном переулке, крайне стесненный в выставочных площадях, продолжит свою работу и после открытия нового комплекса.

Жюри будет выбирать из девяти проектов, среди которых шесть отечественных и три зарубежных (из Норвегии, Германии и Финляндии). В ходе церемонии открытия выставки авторы проектов старались заинтересовать чиновников, журналистов и друг друга своими подходами к решению задачи. Так, глава петербургской «Студии 44» Никита Явейн отметил, что в своем проекте постарался передать многослойность истории блокады.

В архитектурном бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» сделали акцент на метафорическом взаимодействии двух основных архитектурных объемов: «Пологий холм, постепенно спускающийся к набережной Невы, кольцом охватывает музейное здание, мощный объем которого прорывает это блокирующее окружение».

А в «Архитектурной мастерской Мамошина» основной сделали «метафору крепости, окруженной рвами-каналами, заполненными водой». Таким образом одновременно обыгрывается и тема Петербурга, основанного как крепость, «города Петра» и «города камня», и тема блокады, Ленинграда как осажденной и непобежденной крепости.

Жюри выберет победителя конкурса 8 сентября, в памятный день начала блокады Ленинграда. В состав жюри входят руководители города (во главе с губернатором Георгием Полтавченко), петербургские и иностранные архитекторы, а также почетные граждане Санкт-Петербурга (включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского).

До 8 сентября горожане также смогут оставлять свои отзывы как на самой выставке проектов, в Манеже Конюшенного ведомства, так и на сайте проекта. Эти отзывы в Смольном обещают также принять во внимание при определении победителя конкурса.