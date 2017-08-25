Курган, 25 августа, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Зауралье сегодня, 25 августа, торжественно открыт памятник церковному деятелю, учёному, дипломату Антонину Капустину, возглавлявшему в 19-м веке в Иерусалиме Русскую духовную миссию. Таким образом, впервые в России увековечена память отца «Русской Палестины», родившего ровно 200 лет назад.

Андрей Выползов ИА REGNUM Скульптор Станислав Голощапов с макетом архимандрита Антонина

Бронзовый бюст архимандриту Антонину на его родине — в селе Батурино Курганской области — освятил лично патриарх Кирилл. По сообщению местных жителей, для транспортировки высоких гостей у деревни была построена вертолётная площадка.

Автором памятника выступил московский скульптор Станислав Голощапов, который долгое время жил и работал в Кургане. Во время создания бюста у скульптора нашлись критики, посчитавшие, что увековеченный священнослужитель не похож на архимандрита Капустина, изображение которого известно по сохранившимся фотографиям.

«Трудности с образом архимандрита были, но у других скульпторов, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Станислав Голощапов. — Возьмите, например, бюст Капустина, созданный Церетели и установленный в Иерусалиме. Извините, но у него вместе бороды — веник».

По словам скульптора, бюст архимандриту выполнен в классических русских церковных традициях.

Владимир Усманов / facebook.com Бюст архимандрита Антонина в селе Батурино Курганской области

По церковным каноном, перед торжественным открытием бюст не разрешили закрывать полотном. В Батурино собралось очень много народа, чтобы посмотреть на настоятеля РПЦ.

Завтра патриарх Кирилл совершит чин освящения закладного камня в основание Троицкого храма в Кургане на набережной реки Тобол.

ИА REGNUM уточняет, что главный подвиг жизни архимандрита Антонина — создание целой инфраструктуры русских православных храмов, монастырей, паломнических приютов и земельных участков на территории Иерусалима. Суммарная сто­имость земельных владений РПЦ оценивалась современниками до 1 млн рублей.

В одном из некрологов об отце Антонине было сказано: «Только ему одному, его твёрдости, его настойчивости Православная Русь обязана тем, что стала твердою ногою у Святого Гроба».