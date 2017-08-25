Москва, 25 августа, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Около девяти тыс. боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются полностью захватить сирийскую провинцию Идлиб, сообщает 25 августа РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника главного управления Генерального штаба РФ Игоря Коробова, которое он сделал на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».

Liveinternet.ru Террористы

Он отметил, что террористы стремятся взять под свой личный контроль всю территорию провинции Идлиб, активизировав боевые действия против формирований «умеренной оппозиции».

По его словам, террористам «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось нанести серьёзные потери группировке «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тем самым занять доминирующее положение в районе. Кроме того, радикальная часть оппозиции, чтобы избежать полного уничтожения, перешла на сторону террористов.

Читайте также: Две группировки сирийских боевиков готовы прекратить огонь — Reuters

«Нельзя исключить, что таким образом лидеры «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта», — добавил Коробов.

Он также уточнил, что общая численность боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии составляет более 15 тыс. террористов, большинство из которых сирийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ходе переговоров об урегулировании конфликта в Сирии между представителями Министерства обороны РФ и умеренной сирийской оппозицией были достигнуты договорённости об установлении зон деэскалации севернее города Хомс.

Ранее на международных переговорах в Казахстане было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге Арабской республики.