Ярославль, 25 августа, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Певец Рэй Браун-младший, сын знаменитых джазовых музыкантов — певицы Эллы Фитцджеральд и басиста Рэя Брауна 24 августа выступил в Ярославле и дал мастер-класс для молодых ярославских джазовых вокалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ярославский музыкант Стас Майнугин.

Андрей Петров Рэй Браун-младший на концерте в Ярославле

Рэй Браун-младший впервые гастролирует в России. Помимо Ярославля концерты пройдут в Тольятти, Иванове и Москве. В нашу страну джазмен приехал по приглашению Стаса Майнугина.

«В нашем городе он выступил в «Тензор-холле» вместе с «Майнугин-квартет» и певицей Людмилой Сваровской, до этого он провел мастер-класс для юных ярославских джазовых вокалистов. Ярославль — джазовый город, и такие контакты очень важны. Также состоялся концерт в Угличе, на берегу Волги, это была очень теплая атмосфера: великая русская река, теплоходы и голос сына великой Эллы Фитцджеральд. Рэй рассказывал нам про свое детство, как к ним в гости приходила Мерлин Монро и многие другие выдающиеся люди своего времени, например, Дюк Эллингтон. Мама хотела, чтобы он стал барабанщиком, ему это не очень нравилось, но умение играть на ударных осталось, что он и пролдемонстрировал на джем-сейшне после концерта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Стас Майнугин.

По словам Стаса Майнугина, Рэй Браун остался доволен российской публикой, певец давно мечтал побывать в России и эта мечта сбылась. В рамках российского турне живой концерт вокалиста с участием ярославских музыкантов пройдет на радио «Маяк».