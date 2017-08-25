Сургут, Югра, 25 августа, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В Югре продолжают выяснять обстоятельства резни в Сургуте. В ряде СМИ говорится о якобы порядка 10 задержанных, которые могли быть связаны с молодым человеком, напавшим и ранившим семерых сургутян.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 19 августа в центре Сургута 19-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Были ранены семь человек. Сотруднику полиции пришлось ликвидировать преступника после предупредительных выстрелов. Позже выяснилось, что нападавший — бывший охранник ЧОП Артур Г.

В городе после происшествия наблюдалась паника, но властям, а также добровольцам удалось стабилизировать ситуацию, сообщал департамент общественных и внешних связей ХМАО. На данный момент дело о нападении на людей передано в центральный аппарат СКР в связи с широким общественным резонансом. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила сомнение в версии теракта, которую изначально выдвигали в прессе. Но тем не менее террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сургутскую резню.

Шестеро из пострадавших находятся на данный момент в травматологическом центре Сургута. Один из них — в тяжелом состоянии, сообщает «СургутинформТВ». Остальные переведены в палату интенсивной терапии.

Почти 40% читателей сургутского портала siapress.ru считают, что обстановка в городе остается тревожной, а 69% уверены в версии теракта.

Официальные источники не подтверждают, но и не отрицают факта задержания каких-либо подозреваемых. Отсутствие официальной информации порождает домыслы. В расследовании, которое провело «Радио Свобода», сообщается, что «атака планировалась заранее, и это прекрасно известно правоохранительным органам, которые проводят облавы в городе и арестовывают случайных знакомых Артура Г., в том числе не имеющих отношения к экстремистам». Об этом якобы говорят представители мусульманской общины Сургута.

При этом напомним, что в день ЧП некоторые СМИ опубликовали видео с задержанием силовиками якобы сообщника нападавшего. Позднее, правда, эти публикации были удалены. УМВД по Югре и СКР обратились к гражданам с просьбой пользоваться только официальной информацией. А, согласно этой информации, версия теракта исключена из числа основных. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство.

Добавим, в том, что произошедшее имеет отношение к теракту, также сомневаются представители мусульманской общины Югры и ветераны силовых структур.

По одной из версий, среди факторов, способствовавших совершению преступления, стало то, что Артур Г. долгое время не мог найти работу. Также силовики не исключают, что он страдал психическим заболеванием.

Добавим, свою помощь в наведении порядка и патрулировании улиц жителям Сургута предложила чечено-ингушская организация «Вайнах». В видеообращении руководителя организации Бислана Махмудова от имени всех чеченцев и ингушей, проживающих в Сургуте, говорится, что они, как никакие другие народы, знают, что такое террор, и понимают боль, которую после ЧП испытывают горожане.

Ранее по теме: «Псих-одиночка или террористы?»: кто устроил резню в Сургуте