Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Петербургские метростроевцы сегодня, 25 августа, завершили проходку двухпутного тоннеля на продолжении Невско-Василеостровской линии (НВЛ) метрополитена. Этот пятикилометровый участок, включающий станцию «Новокрестовская» у нового стадиона «Санкт-Петербург» и станцию «Беговая» («Улица Савушкина») в Приморском районе, необходим городу для транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Metro.spb.ru Тоннель метро

В пройденном с декабря 2015 года тоннеле уже установлено 2881 железобетонное кольцо диаметром 10,3 метра. «Участок НВЛ с двумя станциями «Новокрестовская» и «Беговая» будет введен в эксплуатацию 30.03.2018 года», — подтвердил сегодня ранее названные сроки вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Чиновник признал, что завершение проходки тоннеля произошло с отставанием на 25 дней, но оно «не является критичным, так как ОАО «Метрострой» вёл параллельно работы по устройству жёсткого основания тоннеля, вентиляционного перекрытия и укладку постоянного пути, что позволило создать резерв времени при обустройстве тоннеля».

Проходка нового двухпутного тоннеля, часть которого впервые в истории города прошла под Финским заливом, велась с помощью механизированного комплекса «Надежда». Однопутные тоннели, которые соединят новый участок метро с действующей станцией «Приморская», пройдены на 95%.

Как отмечают в Смольном, на будущей станции «Беговая» завершен монтаж обделки тоннеля, сооружается нижний ярус станции, осенью начнутся монтажные и отделочные работы. Напомним, 20 июля Игорь Албин заявлял, что готов ускорить строительство станции метро «Беговая» личным переездом на стройплощадку, если это понадобится.

На строящейся станции «Новокрестовская» ведутся работы по монтажу эскалаторов и траволаторов, а также отделочные работы.

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В соответствии с государственным контрактом, стоимость работ по продолжению Невско-Василеостровской линии составляет 30,086 млрд руб. При этом 14 млрд рублей предоставил федеральный бюджет. На строительстве участка задействовано более 1200 человек.

Предполагается, что вовремя ЧМ-2018 в Петербурге, где состоится 7 матчей, которые посетят около 3 млн гостей, нагрузка на транспортную систему существенно возрастет.

Как подчеркивали ранее в петербургском «Метрострое», проектный срок строительства участка Невско-Василеостровской линии, включая сооружение двухпутного тоннеля длиной 5,2 км, двух станций и сопутствующей инфраструктуры, составлял 4,5 года. Госконтрактом на строительство было отведено лишь 2,5 года.

«Для сокращения сроков строительства ОАО «Метрострой» предложены и реализованы уникальные технические решения, ранее нигде и никем не применяемые. Данные решения <…> могут лечь в основу в разработку новых нормативов сроков строительства объектов метрополитена», — отмечали на предприятии.