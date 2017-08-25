Донецк, 25 августа, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Участники заседания совместной инспекции по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и прочих объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса после обсуждения пришли к выводу, что предприятия подконтрольной украинским властям территории Селидовской промзоны, которая занимает территорию между подконтрольными ВСУ Курахово и Красноармейском, несут угрозу для экологии региона. Данные по итогам и выводы инспекции сообщили сегодня, 24 августа, в МЧС ДНР.

ИА Красная Весна ДНР

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«Экология является одной из главных проблем в Селидовской промзоне, о которой мало говорят власти. Экономика городов, отнесенных к этой промзоне, специализируется на добыче угля, и это сильно влияет на состояние загрязненности окружающей среды», — отметили в МЧС.

По информации МЧС ДНР, основными предприятия угольной промышленности на этой территории являются шахты «1/3 «Новогродовская», «Россия», «им. Д.С.Коротченко», «Украина», «Кураховская», а также центральные обогатительные фабрики «Россия», «Украина», «Селидовская», «Кураховская».

По данным инспекции, в год выбросы загрязняющих веществ данных объектов составляют до пяти тысяч тонн, при этом 25 процентов — пыль, 30 — сернистый ангидрид, 20 — двуокись азота, остальное — окись углерода.

Также отмечается, что некоторые предприятия осуществляют сброс загрязняющих веществ в бассейн реки Волчья (позже впадающую Днепр) и бассейн реки Северский Донец (объект рыбохозяйственного значения).

«Все сбрасываемые шахтные воды высокоминерализованы, а также содержат тяжелые металлы (марганец, медь, железо, хром, никель цинк), что значительно превышает предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственных водных объектов», — добавили в ведомстве.

Напомним, что совместная инспекция по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов, находящихся на территории, временно подконтрольной Украине, создана по решению главы ДНР Александра Захарченко в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. В ее состав вошли представители всех профильных министерств, ведомств и государственных служб, а также ученые и общественники.

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