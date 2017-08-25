Рим, 25 августа, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о прибытии более 4000 американских солдат в Афганистан, чтобы победить террористов, будь то Аль-Каида, Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или талибы.

Это ваш долг! Итальянский плакат. 1915

Таким образом, министерство обороны США могут направить солдат в конфликт, в котором страна задействована в течение 16 лет. Новость была с радостью встречена многими, особенно в стенах Пентагона, который долгое время призывал к укреплению позиций в Афганистане, однако Италия встревожилась, ведь объявление Трампа — это также предупреждение и всем союзникам.

«Трамп не забыл свои слова по прибытию в Белый дом о необходимости того, чтобы НАТО не являлось зонтиком США, защищающим Европу, а альянсом, в который все должны внести свой вклад. Вносить свой вклад в экономическом смысле, достигая суммы 2% от ВВП, но также участвовать людскими ресурсами», — пишет газета Il Giornale.

«Реализм разумных принципов», навязанный Трампом на фронте войны, означает, что в Афганистане союзники по НАТО должны будут следовать решению американского правительства, поддерживая его деньгами, людьми и военными средствами.

Италия, в этом смысле, должна, очевидно, сыграть свою роль. Il GIornale, в свою очередь, цитирует издание Huffington Post, которое писало о том, что запрос США в Италию о необходимости увеличения итальянской квоты в рамках операции «Resolute Support» в Афганистане уже готов. Италия, которая уже вносит свой вклад в кампанию НАТО со вторым по величине контингентом, готова увеличить штат своих сотрудников от 900 до 1200 человек. Пока это нигде официально не подтверждено, но когда в штабе НАТО была выражена необходимость о том, чтобы все партнеры принимали участие в урегулировании конфликта в Афганистане, несомненно, что Рим и все государства-участники должны будут внести свой вклад. Il Giornale подчеркивает, что этот самый вклад Италия платит вот уже 16 лет, и кровью тоже.

Проблема, однако, как справедливо отмечает издание, заключается не в том, чтобы отправлять людей, а в том, чтобы точно знать, может ли это быть полезным для разрешения конфликта. В течение 16 лет война продолжается без каких-либо стратегических побед. Афганистан находится в полном хаосе, талибы взяли под контроль ключевые районы по всей стране, в то время как исламское государство (террористическая организация, запрещенная в РФ) только и ждет, когда международные силы ослабят хватку.

Правительство Кабула не может полностью противостоять ополченцам — талибам или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Увеличение численности войск вписывается в логику Трампа и Пентагона, именно так, по их мнению, война должна закончиться. Но это надежда, а не стратегия. Италия, вероятно, должна согласиться с этим выбором, но, в первую очередь, нам нужно понять, отправим ли мы солдат в открытый конфликт или в страну заранее проигранной войны?» — спрашивает автор статьи и напоминает, что Афганистан — страна, где иностранные силы всегда заканчивали плохо, и если ее называют «Кладбище империи», на это есть причина.