Свердловская область, 28 марта, 2007, 15:48 — ИА Регнум. Итоги реализации мероприятий 2006 года по развитию отдаленных территорий Екатеринбурга подведены 28 марта на совещании глав районных администраций. На поддержку окраин и отдаленных поселков, расположенных в границах города в 2006 году израсходовано около 39,5 млн. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Екатеринбурга За счет этих средств муниципальные власти смогли реализовать 51 мероприятие, направленное на развитие городских окраин. Основной упор при этом был сделан на развитии их инженерной инфраструктуры. Несколько городских поселков газифицировны, реконструированы сети элетроснабжения, в некоторые поселки подведён водопровод.

Поддержка мэрией процесса развития этих и других территориальных образований Екатеринбурга будут продолжена и в 2007 году. Причем ее финансовый объем планируется увеличить практически в два раза. С учетом корректировки бюджетных ассигнований вложения в инфраструктуру пригородных поселений столицы Урала должны составить 73 млн. рублей. В первую очередь эти деньги по-прежнему планируется расходовать на обеспечение жителей поселков качественной питьевой водой, восстановление в них полноценного электроснабжения, газификацию частного сектора.