Женева, Швейцария, 25 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести независимое расследование обстоятельств авиаудара, нанесенного по отелю поблизости от столицы Йемена, в результате которого погибло более 30 человек, сообщает Reuters.

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С таким заявлением выступила Лис Тросселл, официальный представитель Управления.

«Мы напоминаем всем сторонам конфликта, в том числе коалиции [во главе с Саудовской Аравией], об их долге обеспечить полное соблюдение международного гуманитарного права», — отметила она.

«На данный момент непонятно, какие следственные действия были проведены и к чему они привели», — добавила Тросселл.

Напомним, авиаудар был осуществлен 23 августа в округе Архаб в 35 км к северу от столицы страны города Сана. По словам очевидцев, двухэтажное здание было полностью уничтожено. В результате удара погибло по меньшей мере 35 человек.