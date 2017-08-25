Белград, 25 августа, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Болельщики белградской «Црвены Звезды» перед матчем команды с «Краснодаром» выложили на фанатской трибуне сербский и российский флаги и элементы гербов двух стран. Видео с трибун опубликовано на YouTube-канале BalkanStream Sports.

Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» с «Краснодаром» в Белграде

Между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоялась 24 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Уточняется, что в акции на фанатских трибунах приняли участие около 10 тыс. человек, всего на трибунах было более 50 тыс. зрителей. К сожалению, «Краснодар» уступил белградской команде со счетом 1:2 и покинул розыгрыш Лиги Европы.

Счет по сумме двух матчей составил 4:4, однако сербский клуб получил преимущество из-за большего количества мячей, забитых на выезде.

В Белграде «Црвена» захватила преимущество с первых минут, счет был открыт Неманьяном Радоньичем на седьмой минуте. Второй гол в ворота Андрея Синицына забил Канга Каку.

Первый матч между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром», прошедший в Краснодаре 17 августа, завершился победой российской команды со счетом 3:2.