Якутск, 25 августа, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Сваи, на которых стоят дома в столице Якутии, из-за глобального потепления начнут терять устойчивость уже к 2020 году. Об этом заявил инженер-строитель с тридцатилетним стажем, соавтор законопроекта «Защита и рациональное использование вечной мерзлоты» Эдуард Романов. Он уверен, что угроза обрушения многоквартирных домов в Якутске вполне реальна, а потому предлагает признать таяние мерзлоты стихийным бедствием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В 80-е годы в Якутске при бурении на глубине 6 метров температура мерзлоты составляла минус 4−6 градусов, сейчас даже на глубине 8−10 метров 0,5−1,5 градуса. Местами и вовсе она выходит водой наверх, образуя все новые овраги и озёра. Мы приближаемся к точке невозврата. По результатам исследовательской работы и прогнозам группы ученых под руководством Шикломанова, уже к 2020 году в городе Якутске сваи начнут терять устойчивость. Незаметная обывательским взглядом существующая проблема таяния грунтов под городом завтра может обернуться колоссальными жертвами и, естественно, затратами», — публикует прогноз Эдуарда Романова якутская газета «Эхо столицы».

Инженер-строитель при этом считает, что вряд ли возможно как-то серьезно повлиять на существенные климатические изменения, которые определяют такое поведение мерзлоты, и предлагает подстраиваться под существующую реальность. Предлагаемый Эдуардом Романовым подготовленный совместно с мерзлотоведом Александром Федоровым законопроект о защите вечной мерзлоты направлен в первую очередь на то, чтобы защитить население Якутска и Якутии от последствий глобального потепления, которое уже наступило.

«Все, что строится сегодня, — строится по устаревшим СНиПам и нормативам, пригодным к тем условиям мерзлоты, которых больше нет! Менять нужно очень многое — и СНиПы, и законные и подзаконные акты с учетом прогнозных изменений на будущее, закон о государственной экспертизе и Градостроительный кодекс. И, кроме того, необходимо признать таяние мерзлоты стихийным бедствием, приводящим к стремительному разрушению наших домов, и ввести много ограничительных мер, например, по этажности», — считает Эдуард Романов.

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Наличие угрозы обрушения уже построенных домов он объясняет тем, что высокий процент водянистости мерзлоты и её таяние может привести к осадке грунта, соответствующей нагрузке на него.

«Просадка грунта дает эффект такой же, как, например, если обрезать у дома часть свай. Нагрузка резко изменится, и дом рухнет. То есть более тяжелый многоэтажный дом рискует упасть раньше невысоких домов. В связи с потеплением здесь можно строить не более пяти этажей. Не нужно также строить на пятнах чаш протаивания до полного промерзания грунтов. Уменьшить влияние антропогенного фактора можно сделать путем расширения пятна застройки города, так как скученная застройка дает большую теплоотдачу, что только ускоряет негативные для нас процессы», — также предупредил инженер-строитель.

По его мнению, в Якутске в принципе не должно быть домов выше пяти этажей, но новостройки сегодня возводят в том числе 12−14-этажные, причём не оставляя времени на промерзание чаш протаивания, образовавшихся под домами, на месте которых строятся новые. Важным признаком того, что такая застройка в Якутске опасна, он называет многочисленные трещины и просадки в новостройках. И никто не защищает жильцов этих зданий, которые, по мнению Эдуарда Романова, вполне рискуют остаться без жилья.

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«Многие удивляются, почему в Якутске никак не получаются идеальные дороги, сколько бы денег в них ни вкладывали. Но ведь мерзлота — штука коварная. Она имеет локальный характер и фактор неожиданности. Дом может стоять спокойно, и внезапно рухнуть в результате многолетних физико-химических процессов, происходящих под ним. Сегодня жилье покупается в основном путем долгосрочного ипотечного кредитования. Но эти люди полностью не защищены от утраты жилья. Нет гарантии, что эти дома способны простоять хотя бы 20 лет», — отметил также инженер-строитель.

Он предлагает принять законы и поправки, по которым мерзлота будет квалифицироваться как природный фактор, который может стать причиной обрушения дома наряду с наводнением, землетрясением и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии готово было заплатить 20 млн рублей из бюджета за исследование криолитозоны и изменений в ней. В документации закупки по поиску организации, которая займётся изучением этих процессов, отмечалось, что состояние вечной мерзлоты в Якутии изменилось за последние 20−30 лет.

«Многие ландшафты теряют свою устойчивость в условиях современных изменений климата, часто деградируют и выходят из хозяйственного оборота, изменяется их ценность для человека», — констатировали в правительстве республики.